Race for the Cure: Αναβάλλεται ο αγώνας δρόμου της Κυριακής λόγω καιρικών φαινομένων

Το «Άλμα Ζωής» θα ανακοινώσει νέα ημερομηνία στην οποία θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση.

Υπενθυμίζεται ότι το Greece Race for the Cure ® στοχεύει στο να γίνει η αφορμή για να γιορτάσει τη ζωή της κάθε γυναίκα που έχει βιώσει την ασθένεια, αλλά και για να ενημερωθεί κάθε άνθρωπος για τον καρκίνο του μαστού, που διαγιγνώσκεται σε 1 στις 8 γυναίκες παγκοσμίως. Εκτός από τη συμβολική σημασία της διοργάνωσης, το Greece Race for the Cure® έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα, καθώς τα καθαρά του έσοδα χρηματοδοτούν κάθε χρόνο προγράμματα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής», όπως:

1. Ομαδικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα

2. Πρόγραμμα νομικής συμβουλευτικής & ενημέρωσης ασθενών

3. Πρόγραμμα γενετικής συμβουλευτικής και ανάλυσης

4. Πρόγραμμα παροχής πρακτικών συμβουλών για γυναίκες σε θεραπεία

5. Τηλεφωνική Γραμμή Στήριξης

6. Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Υγείας στις Δεξιότητες Επικοινωνίας με τον Ογκολογικό Ασθενή

7. Χρηματοδότηση έρευνας στον τομέα της ψυχο-ογκολογίας για τον καρκίνο του μαστού στην Ελλάδα

8. Εκστρατεία ενημέρωσης σε Δυσπρόσιτες περιοχές στην Ελλάδα

9. Πρόγραμμα ενημέρωσης και δωρεάν κλινικού ελέγχου μαστού σε γυναίκες 20-39 ετών

10. Πρόγραμμα ενημέρωσης σε χώρους εργασίας και σε γενικό πληθυσμό.