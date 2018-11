Διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό: Κίνημα ή οπισθοδρόμηση;

Συνοπτικά η διστακτικότητα απέναντι στον εμβολιασμό φαίνεται να συνδέεται με τρία διαχρονικά ζητήματα: την ασφάλεια των εμβολίων, τη θέση του υποχρεωτικού των εμβολιασμών σε σχέση με τις ατομικές ελευθερίες και βεβαίως τις στάσεις – συμπεριφορές των επαγγελματιών του χώρου της υγείας.

Αναμφίβολα τα εμβόλια είναι πολύ ασφαλέστερα από τη φυσική νόσο και πολύ ασφαλέστερα από τις φαρμακευτικές θεραπείες, η δε ασφάλειά τους έχει ακολουθήσει την τεχνολογική τους εξέλιξη και έχει βελτιωθεί σημαντικά.

Το παράδοξο είναι ότι η δραστική μείωση των μεταδοτικών νοσημάτων που προλαμβάνονται με εμβόλια, αποτέλεσμα της επιτυχούς εφαρμογής των εμβολιαστικών προγραμμάτων, έχει δημιουργήσει στο κοινό την εσφαλμένη εντύπωση ότι η σοβαρότητα της νόσου αλλά και ο κίνδυνος που διατρέχει για να νοσήσει έχουν μειωθεί επίσης.



Σήμερα η ανάπτυξη, κυκλοφορία και ασφάλεια των εμβολίων εξασφαλίζεται με σύνθετη, πολυ-σταδιακή διαδικασία με πολλαπλούς ελέγχους ως προς την ποιότητα, καθαρότητα, δοσολογία, αποτελεσματικότητα, ανεπιθύμητες ενέργειες.

Επιπρόσθετα οι κατασκευάστριες εταιρείες και οι διαδικασίες παραγωγής ελέγχονται και από ανεξάρτητους φορείς όπως ο Αμερικανικός FDA και ο Π.Ο.Υ.

Η επαγρύπνηση και επιτήρηση συνεχίζονται για όσα χρόνια κυκλοφορεί ένα εμβόλιο. Η απορρέουσα συλλογή τεράστιας βάσης δεδομένων από τη χρήση του εμβολίου στην πράξη, επιτρέπει άμεση αναγνώριση πιθανού προβλήματος και ταχύτατη λήψη μέτρων αντιμετώπισης.

Επιπλέον οι επιστημονικές εξελίξεις στη μεθοδολογία σχεδιασμού και κατασκευής έχουν οδηγήσει σε νέους τύπους εμβολίων που χαρακτηρίζονται από υψηλή αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, με ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πολύ σημαντικός είναι βεβαίως και ο ρόλος των επιστημόνων, σε όλες τις βαθμίδες του Συστήματος Υγείας, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο Τομέα.

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια σταθερά ανοδική πορεία στην εμβολιαστική κάλυψη του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, που όμως απέχει ακόμα από τον επιθυμητό στόχο.

Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης της εμβολιαστικής κάλυψης των επιστημόνων του χώρου της υγείας, αλλά και της ενημέρωσής τους σε σχέση με τα εμβόλια.

Πολλοί γιατροί και νοσηλευτές έχουν ελλιπή ενημέρωση, αντικρουόμενες τοποθετήσεις , άρνηση εμβολιασμού και ίσως άγνοια των επιπτώσεων στους ασθενείς τους.

Με εξαίρεση τους κατ’εξοχήν ειδικούς λοιμωξιολόγους, τους παιδιάτρους(εμβόλια παιδικής ηλικίας) και τη μικρή συμβολή πνευμονολόγων και γυναικολόγων (εμβόλια έναντι γρίπης-πνευμονιοκόκκου και HPV αντίστοιχα), η ευρύτερη ιατρική κοινότητα δεν είναι εξοικειωμένη με την σύγχρονη ανοσοποίηση και με το γεγονός ότι αυτή δεν ολοκληρώνεται στην παιδική ηλικία.

Είναι αλήθεια ότι εξετάζοντας τις στάσεις και συμπεριφορές των επιστημόνων αλλά και του κοινού απέναντι στους εμβολιασμούς, καταλήγουμε αναπόφευκτα σε κάποια ερωτήματα.

- Πόσο ηθικό και δεοντολογικά αρμόζον είναι για ένα γιατρό ή νοσηλευτή να επισκέπτεται ανεμβολίαστος τον ανοσοκατασταλμένο ασθενή του, την έγκυο ή το νεογνό, κατά την έξαρση της εποχικής γρίπης για παράδειγμα;

- Πόσο επιστημονικά ορθό είναι να αγνοεί τις τεκμηριωμένες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες σε σχέση με την πρόληψη των μεταδιδόμενων νοσημάτων και τις εμβολιαστικές πρακτικές και να ενημερώνει διαφορετικά τον ασθενή του ή το κοινό; Τίθεται ζήτημα mal practice;

- Πόσο λογικό είναι να επιρρίπτουμε ευθύνες στην Πολιτεία και να απαιτούμε μέτρα προστασίας από διάφορους κινδύνους και παράλληλα να αρνούμαστε την προστασία όταν αυτή προβλέπεται και προσφέρεται, πολλές φορές ακόμη και δωρεάν όπως ισχύει για τα εμβόλια σε κάποιες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. χρόνια νοσήματα);

- Πόσο ηθικό είναι έναντι του συνόλου να αρνείται κάποιος να εμβολιασθεί και κυρίως

- Πόσο ηθικό είναι να αρνείται ένας γονέας εμβολιασμό στο παιδί του;

- Πόσο σέβεται τις ατομικές ελευθερίες η υποχρεωτική επιβολή του εμβολιασμού; Η ιστορία των εμβολιασμών έχει δείξει ότι η υποχρεωτική επιβολή και η ποινικοποίηση δεν ήταν λύσεις τότε και δεν είναι λύσεις σήμερα. Όπως ισχύει σε όλες τις ιατρικές πράξεις και ο εμβολιασμός είναι ιατρική πράξη, απαιτείται δήλωση συγκατάθεσης (informed consent) η οποία προϋποθέτει ενημέρωση, αναγνώριση πιθανών κινδύνων, αποδοχή, ανάληψη ευθύνης και τέλος συγκατάθεση.

Αναμφίβολα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε όλα τα επίπεδα: σωστή ενημέρωση, επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Εφαρμογή από όλους των κανόνων ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο και αναζήτηση πληροφοριών από έγκυρα sites. Το διαδίκτυο κρύβει κινδύνους για όλους, όχι μόνον για τα παιδιά.

Αποκατάσταση της εμπιστοσύνης σε ειδικούς και φορείς, με ανάδειξη των κινδύνων και του αναμενόμενου οφέλους από τα εμβολιαστικά προγράμματα.

Εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιστημόνων του χώρου της Υγείας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, στα μεταδιδόμενα νοσήματα, στην ανοσοποίηση και οπωσδήποτε στην εμβολιαστική συμβουλευτική, καθώς η επικοινωνία αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα και εδώ.

Ας συμβαδίσουμε με την εποχή μας. Σήμερα, 100 χρόνια μετά την Ισπανική γρίπη και όσα μας δίδαξε, είναι αδιανόητο και αναχρονιστικό να ζούμε με τα μέσα του παρελθόντος.

Βιβλιογραφικές πηγές

