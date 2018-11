ΚΕΕΛΠΝΟ: Τα ποσά που δαπανήθηκαν για το προσφυγικό

Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο 2016-2018, το ΚΕΕΛΠΝΟ υλοποίησε δύο σχέδια, απορροφώντας ευρωπαϊκά κονδύλια που διατέθηκαν για το σκοπό αυτό. Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν ήταν:

1. Εκπόνηση σχεδίου δράσης με τίτλο «Άμεση ενίσχυση της ανταπόκρισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας εξαιτίας της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης που αντιμετωπίζουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» (Immediate enhancement of the response to the public health challenge presented by the refugee/migrant emergency on the frontline of first reception in the Eastern Aegean Sea) το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF-Internal Security Fund) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ε.Ε. σε ποσοστό 100% και αφορούσε το πεδίο της έκτακτης χρηματοδοτικής συνδρομής για την περίοδο 2015. Η αίτηση χρηματοδότησης υποβλήθηκε από το Υπουργείο Υγείας ενώ στο ΚΕΕΛΠΝΟ ανατέθηκε η διαχείριση και υλοποίηση της ως άνω δράσης, η οποία έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016. Στόχος του προγράμματος ήταν η αντιμετώπιση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω, Ρόδο, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Σύμη και Τήλο) μέσω της ενίσχυσης των δομών υγείας για τους νεοεισερχόμενους αλλοδαπούς, ώστε να αυξηθεί το αίσθημα εσωτερικής ασφάλειας αναφορικά με την υγεία τους. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχονταν στο ποσό των 3.230.690,59 ευρώ, ενώ τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 3.178.672,45 ευρώ. Οι δαπάνες του προγράμματος αφορούσαν κατά κύριο λόγο σε δαπάνες προσωπικού (69,1%) και δαπάνες νοσηλίων/εξετάσεων των προσφύγων στα νοσοκομεία του Ανατολικού Αιγαίου (25%).

2. Εκπόνηση σχεδίου δράσης με τίτλο «Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση-PHILOS» (Comprehensive Emergency Health Response to Refugee Crisis), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF-Asylum, Migration and Integration Fund) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ε.Ε. σε ποσοστό 100% και αφορούσε το πεδίο της έκτακτης χρηματοδοτικής συνδρομής για την περίοδο 2016. Δικαιούχος του έργου ήταν το Υπουργείο Υγείας και συνδικαιούχος το ΚΕΕΛΠΝΟ. Στόχος του προγράμματος ήταν η ενίσχυση των δομών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας (ΠΕΔΥ-Νοσοκομεία-ΕΚΑΒ) στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων/μεταναστών, καθώς και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας μέσω της ενίσχυσης του Συστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης, σε συνεργασία με τις Υγειονομικές Περιφέρειες και τις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Αιρετών Περιφερειών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα Νοεμβρίου 2016 - Αυγούστου 2018 με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό να ανέρχεται στο ποσό των 24.152.372,63 ευρώ. Τα πραγματοποιηθέντα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 23.177.673,54 ευρώ, εκ των οποίων το 92% των εξόδων αφορούσε σε δαπάνες προσωπικού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ΚΕΕΛΠΝΟ, αναφορικά με το πρόγραμμα, ανερχόταν στο ποσό των 21.952.785,79 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 16.672.140 ευρώ αποτελούσε επιχορήγηση του Υπουργείου Υγείας προς το ΚΕΕΛΠΝΟ έως και σήμερα.