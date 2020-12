Ο χειμώνας έρχεται και μαζί του οι εποχικές ιώσεις

Κάθε χρόνο αυτή την εποχή, η γρίπη, το κοινό κρυολόγημα και αρκετές ιώσεις, κάνουν την εμφάνισή τους. Σε αντίθεση με περασμένες χρονιές, ωστόσο, φέτος έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τον κορονοϊό.

Έχουμε, λοιπόν, κάθε λόγο να φροντίσουμε να «θωρακίσουμε» και να προστατεύσουμε τους οργανισμούς, όσο περισσότερο είναι εφικτό. Προτού αναφερθούμε όμως στις επιλογές που μπορούν ενδεχομένως να τονώσουν το ανοσοποιητικό μας και να μας κάνουν λιγότερο ευάλωτους απέναντι στους ιούς και τα μικρόβια, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στα διαφορετικά συμπτώματα της κάθε νόσου και τα στοιχεία εκείνα που τις κάνουν να ξεχωρίζουν.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για την εποχική γρίπη και το κοινό κρυολόγημα

Ας πάρουμε, λοιπόν, τα πράγματα από την αρχή. Η εποχική γρίπη είναι μία οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης και μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο.

Αυτό που ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει έκπληξη, είναι το ότι υπάρχουν σχεδόν 100 ιοί που δύνανται να προκαλέσουν το κοινό κρυολόγημα, αλλά μόλις τέσσερις που σχετίζονται με την εποχική γρίπη. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, λοιπόν, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε πως το κοινό κρυολόγημα δεν προκαλείται από το κρύο, όπως πολλοί λανθασμένα πιστεύουν. Στην πραγματικότητα, οι εναλλαγές της θερμοκρασίας μπορούν απλώς να μειώσουν τις άμυνες του οργανισμού μας και να μας κάνουν πιο ευάλωτους απέναντι στους ιούς.

Η σημασία του να αναγνωρίζουμε εγκαίρως τα συμπτώματα

Το πρόβλημα σε ό,τι αφορά στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε, είναι το ότι υπάρχουν αρκετά συμπτώματα της γρίπης, του κοινού κρυολογήματος και του Covid-19, που μοιάζουν σημαντικά μεταξύ τους, όπως ο πονοκέφαλος και ο πυρετός. Καλό είναι όμως, να τα δούμε αναλυτικά.

Στον κορονοϊό τα κύρια συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν πυρετό, ξηρό βήχα και καταβολή. Αρκετοί ασθενείς αναφέρουν επίσης πονόλαιμο, αρθραλγίες, μυαλγίες, ρινική συμφόρηση και απώλεια γεύσης και όσφρησης, ωστόσο, τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και περίπου το 80% των ασθενών αναρρώνει χωρίς ανάγκη ειδικής θεραπείας. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με έρευνες, στο 99% των περιπτώσεων νόσησης από κορονοϊό παρουσιάζεται πυρετός [1], ένα σύμπτωμα που αντιμετωπίζεται συνήθως με κάποιο αντιπυρετικό με παρακεταμόλη.

Σε ό,τι αφορά στη γρίπη, στα βασικά συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνεται ο πυρετός, οι μυϊκοί πόνοι, οι πόνοι στις αρθρώσεις, ο ξηρός βήχας, ο πονόλαιμος, το φτέρνισμα, η καταρροή και η βουλωμένη μύτη και σε κάποιες περιπτώσεις, ο εμετός. Όσο για το κοινό κρυολόγημα, το φτέρνισμα, οι πόνοι στο σώμα, η καταρροή, το «μπούκωμα» στη μύτη, ο πονόλαιμος και λιγότερο συχνά ο πυρετός και ο πονοκέφαλος, αποτελούν κάποιες από τις πιο συνηθισμένες ενδείξεις ότι έχουμε κρυολογήσει.

[1] The use of ibuprofen to treat fever in COVID-19: A possible indirect association with worse outcome?, Jamersona, HoHaryad (2020)

Η σημασία της πρόληψης και της ανακούφισης

Ο πονοκέφαλος, οι πόνοι στο σώμα και μεταξύ άλλων, ο πυρετός, λοιπόν, αποτελούν σε πολλές περιπτώσεις κοινά συμπτώματα των ασθενειών που μπορούν να μας προσβάλουν αυτή την περίοδο. Για αυτό φέτος, περισσότερο από ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη να «θωρακίσουμε» τους οργανισμούς μας ενάντια στους ιούς και τα μικρόβια.

Τα καλά νέα είναι πως χάρη στα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία μας από τον Covid-19, περιορίζονται και οι πιθανότητες να νοσήσουμε από τη γρίπη ή το κοινό κρυολόγημα. Ωστόσο, δεν εξαλείφονται, αφού οι ιοί και τα μικρόβια καραδοκούν, ακόμη και σε μία επίσκεψή μας στο σούπερ μάρκετ.

Εκτός όμως από το να φροντίζουμε για την υγιεινή μας και να φοράμε μάσκα προστασίας σε κάθε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο που χρειάζεται να επισκεφτούμε, είναι εξίσου σημαντικό να ενισχύουμε αυτή την περίοδο τις άμυνες του οργανισμού μας, κάνοντας καλύτερες διατροφικές επιλογές και φροντίζοντας να ξεκουραζόμαστε και να κοιμόμαστε επαρκώς κάθε μέρα. Πιο αναλυτικά, μια διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά (και κατά συνέπεια βιταμίνες και πολύτιμα για τον οργανισμό συστατικά), η συχνή σωματική άσκηση και ο περιορισμός αρνητικών για την υγεία μας συνηθειών, όπως το κάπνισμα, μπορούν να μας βοηθήσουν να ενισχύσουμε περισσότερο τους οργανισμούς μας στη «μάχη» ενάντια στους ιούς και τα μικρόβια.

Στην περίπτωση που παρουσιάσουμε, εν τέλει, κάποιο ύποπτο σύμπτωμα Covid-19, γρίπης ή κοινού κρυολογήματος, όπως ο πονοκέφαλος, οι μυαλγίες ή ο πυρετός, ανακουφιζόμαστε λαμβάνοντας κάποιο φαρμακευτικό σκεύασμα με παρακεταμόλη, πάντα με βάση τις οδηγίες του γιατρού μας και ανάλογα με τα συμπτώματα που παρουσιάζουμε. Ο λόγος που αναφερόμαστε συγκεκριμένα στην παρακεταμόλη, είναι πως πρόκειται για μία αναλγητική και αντιπυρετική δραστική ουσία, η οποία δύναται να μας ανακουφίσει τόσο από τον πονοκέφαλο, όσο από τον πυρετό και τις μυαλγίες, ενώ την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενδείξεις πρόσφατων ερευνών[2] συνιστά μια αποτελεσματική και ασφαλής επιλογή για την ανακούφιση των ασθενών που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα του κορονοϊού.

[2] A Contemporary Review of Neurological Sequelae of COVID-19, Fiani, Covarrubias, Desai, Sekhon, Jarrah

Αποφεύγουμε, λοιπόν, να ερχόμαστε σε επαφή με άτομα που παρουσιάζουν «ύποπτα» συμπτώματα γρίπης, κρυολογήματος και Covid-19, πλένουμε καλά τα χέρια μας, φροντίζουμε λίγο καλύτερα τους οργανισμούς μας αυτή την περίοδο και αν εμφανίσουμε πυρετό, πονοκέφαλο, μυαλγίες και μεταξύ άλλων, πονόλαιμο, επικοινωνούμε άμεσα με τον γιατρό μας και μεριμνούμε ώστε να ανακουφιστούμε, μέσα από ασφαλείς και αποτελεσματικές λύσεις. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να μείνουμε ψύχραιμοι, να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού και να έχουμε κατά νου πως ακόμη και στην περίπτωση του Covid-19, τα συμπτώματα είναι συνήθως ήπια και περίπου το 80% των ασθενών αναρρώνει, χωρίς να χρειαστεί ειδική θεραπεία. Πρόκειται όμως για έναν απρόβλεπτο ιό που εξαπλώνεται πολύ εύκολα, για αυτό και αξίζει την αμέριστη προσοχή μας.