Νέα συνεργασία Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και Vitex για τη δημιουργία ενός ασφαλέστερου περιβάλλοντος

«Τοίχος προστασίας» έναντι της covid-19 και ενδονοσοκομεικών λοιμώξεων.

Η ενίσχυση της ετοιμότητας και της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων είναι καίριας σημασίας για την καταπολέμηση της νόσου COVID-19. Στο πλαίσιο αυτό ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών και η Vitex A.E., δύο καινοτόμες Ελληνικές Εταιρίες, ανταποκρινόμενοι στις ειδικές και πρωτόγνωρες συνθήκες που διανύουμε λόγω της πανδημικής κρίσης και λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που αφορούν στην προστασία της ανθρώπινης υγείας προχωρούν σε μία νέα συνεργασία με στόχο την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου COVID-19 μέσω των βαμμένων επιφανειών.

Η συνεργασία έχει ως επίκεντρο το καινοτόμο πλαστικό χρώμα Vitex with Vairo (ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΕΟΦ: 90167/04-10-2021) που προσφέρει αντιικές και αντιβακτηριακές ιδιότητες στους βαμμένους εσωτερικούς τοίχους, σύμφωνα με τρία καταξιωμένα ευρωπαϊκά εργαστήρια*. Σημειώνεται ότι το Vitex with Vairo είναι μία Ελληνική καινοτομία και αποτελεί το μοναδικό χρώμα στην Ευρωπαϊκή αγορά που έχει λάβει άδειες κυκλοφορίας σε πολλά κράτη από τους αντίστοιχους Οργανισμούς Φαρμάκων. Εφαρμόζοντας Vitex with Vairo εκμηδενίζεται σχεδόν η δυνατότητα μετάδοσης μέσω των βαμμένων επιφανειών πληθώρας ιών -ανάμεσά τους και ο SARS-CoV2- ενώ είναι εξίσου αποτελεσματικό και στην εξουδετέρωση πολλών βακτηρίων, όπως τα E. coli, St. Aureus, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus hirae, Pseudomonas Aeruginosa, τα οποία ενοχοποιούνται και για ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις.

Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών στηρίζοντας πάντα την επιστημονική καινοτομία και τις τεχνολογίες αιχμής δοκίμασε και αξιολόγησε το Vitex with Vairo σε επιφάνειες με υψηλές ανάγκες καθαρισμού και απολύμανσης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Στόχος είναι η εφαρμογή του χρώματος στο σύνολο των εσωτερικών τοίχων των νοσοκομείων του Ομίλου, ορθώνοντας έτσι ένα επιπλέον «εμπόδιο» στη μετάδοση ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων ανάμεσά τους και η Covid -19.

Η νέα συμφωνία του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και της Vitex A.E. έρχεται να εμβαθύνει και να διευρύνει τη στρατηγική διασύνδεση των δύο εταιρειών εμπίπτοντας στον σκοπό της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε- Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Αρμόδιος Γιαννίδης, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ.) που μέσω της δικτύωσης της επιχειρηματικής κοινότητας προάγεται η καινοτομία, η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα. Κοινός στόχος είναι μία επιτυχημένη και μακροχρόνια στρατηγική συνέργεια που θα αναδείξει και θα προωθήσει την τεχνογνωσία, την παραγωγή και τις ποιοτικές υπηρεσίες των Ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο Δρ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών δήλωσε: Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ελληνική τεχνογνωσία έρχεται να συνεισφέρει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση της μεγαλύτερης υγειονομικής πρόκλησης της εποχής μας, της COVID-19. Ο Όμιλος Ιατρικού θα είναι πάντοτε ο φυσικός σύμμαχος καινοτόμων ελληνικών πρωτοβουλιών με εφαρμογές στο πεδίο της υγείας.

O Αρμόδιος Γιαννίδης, CEO της Vitex A.E. σημείωσε: Η συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, ήταν σημαντική για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Vairo καθώς μας βοήθησε να καταλάβουμε σε βάθος τις λοιμοξιολογικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα νοσοκομεία αλλά και τις καθημερινές απαιτήσεις καθαρισμού και απολύμανσης των επιφανειών. Νοιώθουμε ότι απαντώντας όλα τα ερωτήματα και δίνοντας λύση στα ζητήματα που μας τέθηκαν, συνεισφέρουμε αφενός στην καταπολέμηση της πανδημίας, αφετέρου στην μακροπρόθεσμη και γενικότερη βελτίωση των συνθηκών νοσηλείας των συνανθρώπων μας.

*Οι έλεγχοι και οι βιοδοκιμές πραγματοποιήθηκαν βάσει των προτύπων ISO 21702:2019, ISO 22196:2011 και των προτεινόμενων πρακτικών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ - OECD) για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των αντικειμένων που έχουν υποστεί επεξεργασία με αντιμικροβιακά πρόσθετα (ENV / JM / MONO (2018) 20: 2019).

