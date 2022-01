Επιδημιολογικό μοντέλο για τον έλεγχο των κουνουπιών μπορεί να βάλει τέλος σε μεταδοτικές νόσους

Το πρωτοποριακό σύστημα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κέρδισε το πρώτο βραβείο EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics και επιχορήγηση πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Το Κέντρο Ερευνών Παρατήρησης της Γης και Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης BEYOND του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ήταν συντονιστής και εταίρος της επιστημονικής ευρωπαϊκής ομάδας EYWA, που τιμήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας με το πρώτο διεθνές βραβείο "EIC Horizon Prize on Early Warning for Epidemics", λαμβάνοντας επιχορήγηση πέντε εκατομμυρίων ευρώ για την πρωτότυπη έρευνα που διεξήγαγε και την εθελοντική προσφορά στην υλοποίηση και εφαρμογή του Συστήματος EYWA.

Το καινοτόμο αυτό σύστημα σχεδιάστηκε ώστε να ενημερώνει έγκαιρα, να προβλέπει τον επιδημιολογικό κίνδυνο και να βοηθά στον έλεγχο νοσημάτων όπως η Μαλάρια, ο Ιός του Δυτικού Νείλου, ο Δάγκειος Πυρετός, ο ιός Ζίκα και Chikungunya, νοσήματα τα οποία μεταδίδονται από έντομα με βασικότερα τα κουνούπια Culex, Aedes albopictus και Anopheles.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, μόνο μέσα σε ένα έτος, το 2020, καταγράφηκαν επίσημα 650 εκατομμύρια κρούσματα Μαλάριας και Δάγκειου Πυρετού που οδήγησαν σε 700 χιλιάδες θανάτους παγκοσμίως. Από τους θανάτους αυτούς, οι 400 χιλιάδες αφορούσαν σε παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών που νόσησαν σε χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Επιπρόσθετα το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ευνοεί τη μετανάστευση και την επιβίωση των κουνουπιών-φορέων και στην Ευρώπη. Σήμερα στην Ευρώπη καταγράφεται έντονη παρουσία του Ιού του Δυτικού Νείλου και μάλιστα κατά την τελευταία δωδεκαετία καταγράφηκε σημαντικός αριθμός κρουσμάτων σε Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γαλλία και Γερμανία. Σημαντική όμως αύξηση εμφανίζουν και τα περιστατικά Μαλάριας αλλά και Δάγκειου Πυρετού, Zika, και Chikungunya στις παραπάνω χώρες.

Ακρίβεια 90% στον έλεγχο των κουνουπιών

Εννέα περιφέρειες της Ευρώπης επωφελούνται από το Σύστημα EYWA στον έλεγχο των κουνουπιών και στην έγκαιρη ενημέρωση αναφορικά με τον αναμενόμενο εντομολογικό και επιδημιολογικό κίνδυνο σε επίπεδο οικισμού και Δήμου της Περιφέρειας. Η Ελλάδα συμμετέχει με τέσσερις Περιφέρειες, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Η Γαλλία με δύο και Ιταλία, Σερβία και Γερμανία με μία Περιφέρεια. Το σύστημα από φέτος θα αναπτυχθεί και σε δύο χώρες της Ασίας και της Αφρικής, στην Ταϊλάνδη και στην Ακτή Ελεφαντοστού.

Η εφαρμογή του συστήματος στις 9 Περιφέρειες της Ευρώπης καταδεικνύει ότι:

- Προβλέπονται οι πληθυσμοί των κουνουπιών με ακρίβεια άνω του 90%.

- Υποδεικνύονται οι οικισμοί και οι δήμοι, όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κρουσμάτων Ιού Δυτικού Νείλου προβλέποντας σημαντικό ποσοστό περιοχών που θα εμφανίσουν κρούσματα και επομένως επιτρέποντας τη στοχευμένη εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης κουνουπιών.

- Βάσει των παραπάνω ενεργειών αποδείχθηκε ότι περιορίζεται σημαντικά ο πληθυσμός των κουνουπιών και φτάνει έως και σε ποσοστό 50% συγκριτικά με τον μέσο ετήσιο αριθμό κουνουπιών που έχει καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, ενώ περιορίζεται αισθητά ο επιδημιολογικός κίνδυνος με σχεδόν υποδιπλασιασμό των κρουσμάτων και περιπτώσεων βαριάς νόσησης.

Το Σύστημα EYWA

Το Σύστημα EYWA είναι ένα διεπιστημονικό τεχνολογικό επίτευγμα που συνδυάζει τις επιστήμες της Ιατρικής, των Μαθηματικών, της Παρατήρησης της Γης, της Τεχνητής Νοημοσύνης, του Πληθοπορισμού (Crowdsourcing), της Κλιματολογίας-Μετεωρολογίας και της μελέτης του Περιβάλλοντος.

Η διευρωπαϊκή ομάδα EYWA περιλαμβάνει 15 εταίρους μεταξύ των οποίων εθνικοί οργανισμοί αναφοράς σε θέματα δημόσιας υγείας και ελέγχου κουνουπιών, ιδιωτικοί, αλλά και ερευνητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς από πέντε χώρες της Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Σερβία, Γαλλία και Γερμανία).

Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του συστήματος παίζουν δύο ακόμη βασικοί ελληνικοί φορείς και συγκεκριμένα, η εταιρεία καταπολέμησης κουνουπιών «Οικοανάπτυξη» που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και το Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η επιστημονική ομάδα EYWA ανταλλάσσει τα ερευνητικά της συμπεράσματα με κέντρα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το Κοινό Κέντρο Ερευνών και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα EYWA συνομιλεί επίσης με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και αντίστοιχους φορείς δημόσιας υγείας στην Βραζιλία και την Ινδία.

