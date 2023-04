Κορυφαίοι ογκολόγοι και ερευνητές στο 29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας

Το 29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας είχε διεθνή συμμετοχή και αποτέλεσε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων και καινοτόμων ιδεών.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 8 Απριλίου, το 29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας (29ο ΕΣΚΟ) που διοργάνωσε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) στο Ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, με την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (ESMO-European Society of Medical Oncology) και με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ανατομικής, της Ελληνικής Εταιρείας Γηριατρικής Ογκολογίας, του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος–Τομέα Νοσηλευτικής Ογκολογίας, της Ελληνικής Ακτινολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Το 29ο Ελληνικό Συνέδριο Κλινικής Ογκολογίας, στο οποίο συμμετείχαν κορυφαίοι ογκολόγοι, ερευνητές, κλινικοί ιατροί άλλων ειδικοτήτων και άλλοι επαγγελματίες υγείας είχε διεθνή συμμετοχή και αποτέλεσε μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσεων, καινοτόμων ιδεών και απόψεων γύρω από την ογκολογική πραγματικότητα. Περιελάμβανε ομιλίες και διαλέξεις, συζητήσεις σε πάνελ, workshops και πρωτότυπες παρουσιάσεις ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με την έρευνα, τη διάγνωση, τη θεραπεία, αλλά και την υποστήριξη των ασθενών με καρκίνο.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 326 επιστήμονες του χώρου ως Μέλη Επιτροπών, Ομιλητές, Συντονιστές και Σχολιαστές. Με αριθμό ρεκόρ συμμετεχόντων και διαδραστικές συζητήσεις, το ετήσιο συνέδριο της ΕΟΠΕ αποτέλεσε απόδειξη της αυξανόμενης σημασίας της ογκολογίας στην ιατρική σήμερα. Αριθμό ρεκόρ σημείωσαν και οι συμμετέχοντες από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες όπως Κύπρο, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, ΗΠΑ, Ιταλία, Ολλανδία, Αυστρία, Σουηδία, Ισπανία κ.ά. Οι εγγραφές έφθασαν τις 968 (546 με φυσική παρουσία και 422 με διαδικτυακή συμμετοχή). Το συνέδριο αυτό, το πρώτο με φυσική παρουσία στη μετα-covid εποχή, σημείωσε σημαντική αύξηση της συμμετοχής σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη, με εκπροσώπους από όλους τους χώρους της ογκολογίας, οι οποίοι συναντήθηκαν για να προωθήσουν τη συνεργασία και την καινοτομία στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Ο Καθηγητής και Πρόεδρος της ESMO Andrés Cervantes στην Εναρκτήρια Ομιλία κατά την Τελετή Έναρξης του συνεδρίου ανέλυσε τις πολύπλευρες πρωτοβουλίες για την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία, όπως ενέργειες που βοηθούν τις χώρες στο σχεδιασμό και την αντιμετώπιση της νόσου, την εκπαίδευση των ογκολόγων, τα πολύτιμα εργαλεία των guidelines, αλλά και εστιάζοντας στο θέμα του κόστους των φαρμάκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά στο πανελλήνιο συνέδριο της ΕΟΠΕ συμμετείχε και ο νυν και η τέως πρόεδρος της ESMO, Καθηγήτρια Solange Peters, καθώς και ο Πάρις Κοσμίδης (πρόεδρος της ESMO 2004-2006).

Ενεργό ρόλο στο 29ο ΕΣΚΟ είχαν και μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ογκολογικής σκηνής, όπως ο Ghassan Abou-Alfa, η Eileen O’Reilly, ο Jaffer Ajani, ο Florian Lordick, η Evanthia Galanis, η Virginia Kaklamani, η Priscilla Brastianos, ο MJ Van Den Bent, ο Harald H.H.D. Schmidt αλλά και Έλληνες του εξωτερικού σε θέσεις κλειδιά, όπως ο Γεώργιος Πενθερουδάκης, ο Θοδωρής Φουκάκης, ο Δημήτριος Παπαμιχαήλ και τόσοι ακόμα. Νέα δεδομένα για τη διάγνωση και θεραπεία, την ψηφιακή υγεία, το drug repurposing με το πρόγραμμα REPO4EU, αλλά και ζητήματα διαχείρισης που απασχολούν τον ογκολόγο καθημερινά στην υποστήριξη των ογκολογικών ασθενών, αλλά και τον ίδιο ως άνθρωπο και ως γιατρό, ήταν μερικές από τις θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν. Η ανθρωπιστική πλευρά της ιατρικής και η αξία της κλασικής παιδείας βρέθηκε στο επίκεντρο με την συζήτηση μεταξύ του Οδυσσέα Ζώρα, Καθηγητή Χειρουργικής Ογκολογίας και Γεν. Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας με τον Τάκη Θεοδωρόπουλο, συγγραφέα και αρθρογράφο στην Καθημερινή. Η Ομάδα Νέων Ελλήνων Ογκολόγων (ΟΝΕΟ) για πρώτη φορά σε συνέδριο της ΕΟΠΕ παρουσίασε στρογγυλό τραπέζι με mentoring sessions και speed dating, ενώ επίσης για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε και το FCO Workshop «Medical Writing and Publishing: tips and tricks» του αγγλόφωνου επιστημονικού περιοδικού της Εταιρείας μας, του Forum of Clinical Oncology (FCO).

Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την Τελετή Λήξης, στην οποία βραβεύτηκαν οι καλύτερες εργασίες που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιό του, ενώ πραγματοποιήθηκε η απονομή των Τίτλων Σπουδών στους επιτυχόντες των Τελικών Εξετάσεων του 7ου Κύκλου της Ελληνικής Ακαδημίας Ογκολογίας (ΕΑΚΟ) και η βράβευση των τριών πρώτων σπουδαστών. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν τα πρώιμα, αλλά σημαντικά, αποτελέσματα τριών βασικών προγραμμάτων ανίχνευσης μεταλλάξεων της ΕΟΠΕ σε ειδικό session για τις Κλινικές Μελέτες της Εταιρείας. Οι Πρόεδροι της Επιστημονικής Επιτροπής παρουσίασαν τα απολογιστικά στοιχεία των εργασιών του συνεδρίου, ανανεώνοντας το επιστημονικό ραντεβού για το επόμενο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΕΟΠΕ, στη Θεσσαλονίκη στις 24-27 Απριλίου 2024.

