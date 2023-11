Χρυσοχοΐδης: Πρωταρχική επίδιωξη η ισότιμη πρόσβαση στο ΕΣΥ

Την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου «Υγεία πάνω απ’ όλα – 2023» κήρυξε ο υπουργός Υγείας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Στα προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε, πρέπει να απαντήσουμε με μια μεγάλη συγκλονιστική μεταρρύθμιση, τότε θα έχουμε επιτύχει τον στόχο μας» είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης κατά τον χαιρετισμό του στο συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, για τρίτη συνεχή χρονιά.

Ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι «βασική και πρωταρχική επιδίωξή μας είναι το δικαίωμα της ισότιμης πρόσβασης στο εθνικό σύστημα υγείας. Είμαστε μια χώρα δημοκρατική, φιλελεύθερη, που πιστεύουμε στην ισονομία, στην ισοπολιτεία, στα δικαιώματα των ανθρώπων, ένα βασικό δικαίωμα είναι η πρόσβαση, η ισότητα στην πρόσβαση. Σκέφτομαι πώς ένας φτωχός άνθρωπος με ένα σοβαρό νόσημα μπορεί να φτάσει στη θεραπεία του. Την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για να υπηρετήσουμε αυτό τον ύψιστο στόχο. Καλούμαστε να αλλάξουμε. Όλοι μαζί, συνοδοιπόροι, να δημιουργήσουμε ένα σύστημα υγείας που να αξίζει σε όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες».

Απαντώντας στη συνέχεια σε ερωτήσεις του εκδότη-διευθυντή της Realnews, Νίκου Χατζηνικολάου, σχετικά με την ανασύσταση του ΕΣΥ, σημείωσε ότι το κλειδί είναι η αναβάθμιση της λειτουργίας των νοσοκομείων από πλευράς διοίκησης, παρουσιάζοντας έξι άξονες: «την ορθολογική διοίκηση, την καλή οικονομική διαχείριση, την καλή διαχείριση των κλινικών, την απόδοση, την αξιολόγηση και τελικά πολλές κλινικές και ένα νοσοκομείο, το οποίο θα λειτουργεί με κριτήρια απόδοσης προς όφελος των πολιτών».

Αναφερόμενος στον τρόπο που τα νέα μέτρα, τα οποία ψηφίστηκαν πρόσφατα στη Βουλή θα συμβάλλουν στη διαχείριση των περιστατικών άνοιας και εγκεφαλικών, επισήμανε ότι, πρέπει να οργανώσουμε στη χώρα «κέντρα αναφοράς, κέντρα αριστείας, που θα ασχολούνται συγκεκριμένα με μελέτες, με επιστημονική αφοσίωση, με ανταλλαγή εμπειριών και επιστημονικής γνώσης, από τα νοσοκομεία και τα μεγάλα κέντρα αναφοράς του εξωτερικού». Επίσης, αναφέρθηκε στις 19 Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας που θα δημιουργηθούν εκφράζοντας την πεποίθηση ότι σε λίγους μήνες θα υποδέχονται και θα νοσηλεύουν τους πάσχοντες από εγκεφαλικά.

Όσον αφορά στις εξειδικευμένες μονάδες στο τραύμα, υπογράμμισε ότι με αφορμή το γεγονός ότι «εκσυγχρονίζουμε τα τμήματα επειγόντων περιστατικών» με χρήση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, «διαμορφώνουμε σε 16 περιοχές της χώρας, αντίστοιχους χώρους αναζωογόνησης και υποδοχής του τραύματος. Χιλιάδες παιδιά, νέα παιδιά είτε σκοτώνονται στους δρόμους και χάνουν τη ζωή τους, είτε κυρίως μένουν ανάπηρα. Αυτόν τον στόχο έχει το νομοσχέδιο που θα έρθει σύντομα στη Βουλή για να δημιουργήσουμε αυτά τα κέντρα, το Εθνικό Δίκτυο Τραύματος» είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε πως το κρίσιμο ζήτημα είναι η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ και οι αεροδιακομιδές.

Σχετικά με τις προσλήψεις που προγραμματίζονται τόνισε ότι «στο σύστημα υγείας έχουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή σε συγκεκριμένες ειδικότητες, οι οποίες έχουν ζήτηση από τον ιδιωτικό τομέα ή έχουν ζήτηση στην Ευρώπη. Αναισθησιολόγοι, παθολόγοι, ακτινολόγοι. Πριν από δέκα χρόνια, όταν προκηρυσσόταν μία θέση γιατρού στο ΕΣΥ, είχαμε 34 με 35 υποψηφιότητες κατά μέσο όρο. Τώρα έχουμε 3» τόνισε μεταξύ άλλων και αναφέρθηκε στην ενίσχυση των Ιατρικών Σχολών με επίκουρους καθηγητές ως αντίμετρο στο brain drain. «Δίνουμε φέτος 275 θέσεις επίκουρων καθηγητών στα πανεπιστήμια, στις Ιατρικές Σχολές, σε συνεννόηση και με δική μας πρωτοβουλία τα δίνουμε στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, προκειμένου να εκλεγούν καθηγητές επίκουροι και να στελεχώσουν τα πανεπιστήμιά μας. Είναι η πρώτη χειροπιαστή πολιτική ενάντια στο brain drain» ανέφερε.

Ως προς τη θέσπιση εθνικής φαρμακευτικής πολιτικής, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι όλοι οι Έλληνες πολίτες έχουν πρόσβαση σε όλα τα φάρμακα, ενώ μίλησε για την ανάπτυξη ελεγκτικών μηχανισμών εντός της Ελλάδας, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπως και για την ανάγκη συνεχούς υποστήριξης της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας. Μιλώντας, τέλος, για τις ελλείψεις φαρμάκων επανέλαβε πως ολοκληρώνεται η δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας «και θα φτάσουμε με το κινητό τηλέφωνο στον πολίτη, που θα ξέρει αν το φάρμακό του υπάρχει ή αν υπάρχει ένα εναλλακτικό γενόσημο για να μπορεί να το δώσει η μητέρα στο παιδί της και να μην ψάχνουμε άδικα, με μια άδικη ταλαιπωρία, στα φαρμακεία, για να αναζητούμε ένα φάρμακο που μπορεί να το βρούμε μέσα από μια απλή διαδικασία» κατέληξε.

