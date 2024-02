Στην τελική ευθεία η λειτουργία του εθνικού μητρώου νεοπλασιών - Βήμα στη μάχη κατά του καρκίνου

Προ των πυλών βρίσκεται η έναρξη της λειτουργίας του εθνικού μητρώου νεοπλασιών, ένα χρόνιο αίτημα τόσο της επιστημονικής κοινότητας όσο και των ασθενών, το οποίο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο σχεδιασμού και άσκησης πολιτικής για τον καρκίνο.

Θέμα ημερών είναι η λειτουργία του εθνικού μητρώου νεοπλασιών, την έναρξη της οποίας αναμένεται να ανακοινώσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης το Σάββατο (03/02/2024), στο 8ο Ετήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ), με τίτλο «Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο: Συν-δημιουργώντας το πλαίσιο».

Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο θέμα του μητρώου, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΛΛΟΚ, Γιώργος Καπετανάκης, σε συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη (01/02/2024). Η παραμετροποίηση του συστήματος έχει ολοκληρωθεί από το φθινόπωρο, ενώ τώρα διευθετούνται οι τελευταίες λεπτομέρειες, διευκρίνισε από την πλευρά της, η πρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ) Ζένια Σαριδάκη.

Το εθνικό μητρώο νεοπλασιών θα ενημερώνεται από όλες τις μονάδες υγείας, δημόσιες και ιδιωτικές, και θα περιλαμβάνει βασικές παραμέτρους για την παρακολούθηση της νόσου, σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο του έργου που είχε κατατεθεί τον Μάρτιο του 2022. Έτσι, η Ελλάδα θα μπορεί να εκπροσωπείται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μητρώων Καρκίνου. Η -μέχρι σήμερα- απουσία αρχείου καταγραφής νεοπλασιών στερούσε από την Πολιτεία τα απαραίτητα πληθυσμιακά δεδομένα για την κατάρτιση εθνικής πολιτικής για τον καρκίνο, ενώ ταυτόχρονα, καθιστούσε αδύνατη τη συλλογή επιδημιολογικών δεδομένων, όπως τα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης για τις συνηθέστερες μορφές καρκίνου.

Το 27% των θανάτων στην Ελλάδα οφείλεται στον καρκίνο

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα για την Ελλάδα, τα οποία συγκεντρώθηκαν από το European Cancer Pulse του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου (ECO) αποκαλύπτουν ότι:

• Η Ελλάδα βοηθάει σημαντικά στην επίτευξη του στόχου της ΕΕ για την εξάλειψη των καρκίνων που οφείλονται στον ιό HPV. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια έχουν πλέον πρόσβαση στον εμβολιασμό κατά του ιού HPV, κάτι που τα προστατεύει από όλους τους καρκίνους που προκαλούνται από τη μόλυνση του HPV, συμπεριλαμβανομένων των καρκίνων του τραχήλου της μήτρας και της κεφαλής και τραχήλου.

• Το 80,2% των γυναικών στην Ελλάδα (ηλικίας 20-69 ετών) έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση τραχήλου της μήτρας τα τελευταία 3 χρόνια. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 70,8%.

• Ωστόσο, μόνο το 13,2% των ατόμων ηλικίας 50-74 έχουν αναφέρει πως πραγματοποίησαν εξέταση για τον καρκίνο του παχέος εντέρου τα τελευταία τρία χρόνια. Αυτό το ποσοστό είναι σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 40,5%.

• Η Ελλάδα δεν έχει επικαιροποιήσει το εθνικό της σχέδιο κατά του καρκίνου από το 2015 και δεν υπάρχει πλήρως λειτουργικό εθνικό μητρώο νεοπλασιών.

Στην Ελλάδα, το 27% των θανάτων οφείλεται στον καρκίνο. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ που ανέρχεται στο 18%. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και να βελτιωθεί η φροντίδα του καρκίνου – τόσο στην Ελλάδα, όσο και παντού στην Ευρώπη. Ενώ οι πολιτικές υγείας της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του καρκίνου ζητούν περισσότερα για να διασφαλιστεί η δίκαιη πρόσβαση σε ποιοτική φροντίδα.

Με βάση τα παραπάνω, στο επίκεντρο του συνεδρίου της ΕΛΛΟΚ βρίσκονται οι επιβιώσαντες από καρκίνο και η ανάδειξη των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν την επόμενη μέρα. Για την προώθηση, μάλιστα, του ρόλου της Ελλάδας στη μάχη κατά του καρκίνου, η Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ενώνει τις δυνάμεις της με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό κατά του Καρκίνου (ECO).

«Σήμερα, η ΕΛΛΟΚ και η ECO μοιράζονται ένα κοινό όραμα για μια Ευρώπη χωρίς ανισότητες στη φροντίδα του καρκίνου» ανέφερε ο κ. Καπετανάκης. «Σε ένα κομβικό έτος, με τις ευρωπαϊκές εκλογές προ των πυλών, συνεργαζόμαστε για να επιτύχουμε σύγκλιση και ζητούμε τη δέσμευση των υποψηφίων για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλων των πολιτικών για την εφαρμογή πολιτικών κατά του καρκίνου οι οποίες, ακολουθώντας τις αξίες που προωθεί το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Κατά του Καρκίνου, θα συνεχίσουν την προσπάθεια για αύξηση της επιβίωσης και ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Επενδύοντας στην ευρωπαϊκή προσέγγιση ως τον μοναδικό τρόπο που θα μας πάει μπροστά, αναδεικνύουμε τις καλές πρακτικές και, ταυτόχρονα, επικεντρωνόμαστε στην ανάγκη να επιταχύνουμε τις απαραίτητες παρεμβάσεις και προσαρμογές για να επιτύχουμε πρόοδο στους τομείς που βρίσκονται ακόμα πίσω».

«Οι πολιτικές κατά του καρκίνου που στηρίζονται σε δεδομένα, είναι ένα κοινό πάθος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου και της ΕΛΛΟΚ» δήλωσε ο Καθηγητής Ανδρέας Χαραλάμπους, πρώην πρόεδρος της ECO. «Αυτό υπογραμμίζει και το γεγονός ότι συνεργαζόμαστε αυτήν την εβδομάδα για την προώθηση του European Cancer Pulse για την Ελλάδα και του Μανιφέστο 'Time to Accelerate' στην κυβέρνηση της Ελλάδας και σε όλους τους υποψηφίους για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Συγχαίρουμε την Ελλάδα για τις προσπάθειές της να εξαλείψει τους καρκίνους που σχετίζονται με τον ιό HPV, μέσω του εμβολιασμού κοριτσιών και αγοριών και για τη συνεχιζόμενη συνολική προσπάθεια για τον έλεγχο του καρκίνου σε εθνικό επίπεδο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τέτοιες συντονισμένες προσπάθειες στον αγώνα κατά του καρκίνου έχουν αντίκτυπο και, γι' αυτόν τον λόγο, επιμένουμε στην επιτακτική ανάγκη να έχουν όλες οι χώρες στην Ευρώπη εθνικά σχέδια κατά του καρκίνου και μητρώα καρκίνου και να αντιμετωπίσουν την κρίση στο υγειονομικό προσωπικό που ασχολείται με τον καρκίνο».

Το Μανιφέστο 'Time to Accelerate: Together Against Cancer' του Ευρωπαϊκού Οργανισμού κατά του Καρκίνου, που δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο, παρέχει βασικές συστάσεις για τις μελλοντικές πολιτικές κατά του καρκίνου σε ολόκληρη την ΕΕ.

