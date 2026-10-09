Τι εξέταση να κάνετε για επώδυνα εξογκώματα που επανεμφανίζονται σε μασχάλες και βουβωνική χώρα

Διαπυητική Ιδρωταδενίτιδα: Πότε να πάτε σε γιατρό για επαναλαμβανόμενα εξογκώματα στις μασχάλες και τη βουβωνική χώρα.

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Τι εξέταση να κάνετε για επώδυνα εξογκώματα που επανεμφανίζονται σε μασχάλες και βουβωνική χώρα
ΥΓΕΙΑ
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Τα επώδυνα εξογκώματα που εμφανίζονται κατ' επανάληψη στις μασχάλες, τη βουβωνική χώρα ή κάτω από το στήθος μπορεί να αποτελούν ένδειξη διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας, μιας χρόνιας φλεγμονώδους πάθησης του δέρματος. Τα επαναλαμβανόμενα επεισόδια χρήζουν αξιολόγησης, ειδικά όταν οι βλάβες παρουσιάζουν εκροή υγρών ή αφήνουν ουλές.

Το μοτίβο εμφάνισης μπορεί να βοηθήσει τον γιατρό να εντοπίσει την αιτία, καθώς η εξωτερική όψη από μόνη της δεν αρκεί για τη διάγνωση.

Ποιο μοτίβο εμφάνισης είναι σήμα για ραντεβού με δερματολόγο;

Τα βαθιά, επώδυνα εξογκώματα που επανεμφανίζονται στα ίδια σημεία αποτελούν λόγο για να διερευνήσετε το ενδεχόμενο διαπυητικής ιδρωταδενίτιδας. Χαρακτηριστικά που αξίζει να αναφέρετε:

  • Εξογκώματα που επανεμφανίζονται στις μασχάλες, τη βουβωνική χώρα, το εσωτερικό των μηρών, τους γλουτούς ή κάτω από το στήθος.
  • Εξογκώματα που επιμένουν, ανοίγουν ή παρουσιάζουν διαρροή αίματος ή πύου.
  • Ουλές που έχουν απομείνει από προηγούμενες τέτοιες δερματικές εξάρσεις.
  • Κανάλια κάτω από το δέρμα που συνδέουν τις προσβεβλημένες περιοχές και παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενη εκροή υγρών.
  • Πόνος που δυσκολεύει το περπάτημα, το κάθισμα ή την κίνηση του χεριού.

Η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα μπορεί να μοιάζει με δοθιήνα (καλόγερο), κύστη ή τρίχα που μεγαλώνει προς τα μέσα, ενώ ένα μεμονωμένο εξόγκωμα μπορεί να οφείλεται σε άλλη αιτία. Στα αρχικά της στάδια ενδέχεται να μην υπάρχουν σημαντικές ουλές, επομένως μην περιμένετε να εμφανιστούν τέτοιες, προτού ζητήσετε ιατρική εκτίμηση.

Ενημερώστε τον γιατρό για το πού βγάζετε συνήθως τα εξογκώματα, πόσο συχνά επανεμφανίζονται και αν σας βοήθησε κάποια προηγούμενη θεραπεία. Η έγκαιρη αναγνώριση μπορεί να βοηθήσει στον έλεγχο των εξάρσεων και στον περιορισμό περαιτέρω βλαβών.

διαπυητική ιδρωταδενίτιδα

Πότε ένα εξόγκωμα απαιτεί επείγουσα φροντίδα;

Ένα επώδυνο εξόγκωμα που είναι κόκκινο ή θερμό, παρουσιάζει εξάπλωση της ερυθρότητας ή οίδημα, ή συνοδεύεται από πυρετό και ρίγος, χρήζει επείγουσας ιατρικής συμβουλής.

Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να υποδηλώνουν απόστημα ή εξάπλωση λοίμωξης, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει διαπυητική ιδρωταδενίτιδα. Μην καθυστερήσετε το ραντεβού με δερματολόγο εάν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα.

Ελέγξτε ένα ανεξήγητο εξόγκωμα εάν μεγαλώνει, επιμένει για περισσότερο από 2 εβδομάδες ή έχει σκληρή υφή και είναι σταθερό (δεν μετακινείται). Ένα εξόγκωμα στο στήθος χρήζει επίσης αξιολόγησης και δεν πρέπει να θεωρείται εξ ορισμού διαπυητική ιδρωταδενίτιδα.

Οφείλεται η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα σε κακή υγιεινή ή σε κάποια λοίμωξη;

Όχι. Η νόσος χαρακτηρίζεται από φλεγμονή γύρω από φραγμένους θύλακες των τριχών. Δεν προκαλείται από έλλειψη καθαριότητας του δέρματος και δεν είναι μεταδοτική.

Η ακριβής αιτία παραμένει ασαφής. Οι ορμόνες, η κληρονομική προδιάθεση και η δραστηριότητα του ανοσοποιητικού συστήματος φαίνεται να συμβάλλουν στην εμφάνιση της νόσου.

Το κάπνισμα και η παχυσαρκία συνδέονται με τη διαπυητική ιδρωταδενίτιδα, ωστόσο η νόσος μπορεί να εμφανιστεί και σε μη καπνιστές ή σε άτομα με φυσιολογικό βάρος.

Η παρουσία πύου δεν υποδηλώνει απαραίτητα βακτηριακή λοίμωξη. Ωστόσο, ενδέχεται να αναπτυχθεί δευτερογενής λοίμωξη, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση τυχόν μεταβολών στα συμπτώματα από δερματολόγο.

Τι μπορείτε να κάνετε εν αναμονή της ιατρικής αξιολόγησης

Περιορίστε τον ερεθισμό και αποφύγετε να πιέζετε ή να προσπαθείτε να παροχετεύσετε τα οζίδια (τα εξογκώματα) μόνοι σας. Μερικά χρήσιμα μέτρα:

  • Φοράτε πιο άνετα ρούχα που μειώνουν την τριβή με το δέρμα.
  • Πλένετε την πάσχουσα περιοχή απαλά, χωρίς να τρίβετε έντονα το δέρμα.
  • Αποφεύγετε το ξύρισμα ή την αποτρίχωση με κερί στις φλεγμονώδεις περιοχές.
  • Εφαρμόστε ένα καθαρό πανί με ευχάριστη θερμοκρασία (όχι καυτό) για περίπου 10 λεπτά, ώστε να ανακουφιστείτε από τον πόνο.

Εάν υπάρχει εκροή υγρού από κάποια πληγή, ρωτήστε για τη χρήση απορροφητικών επιθεμάτων. Η φροντίδα στο σπίτι ανακουφίζει από τα συμπτώματα, αλλά δεν υποκαθιστά την ιατρική αξιολόγηση.

τριχα φλεγμονη

Πώς αντιμετωπίζεται η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα;

Η θεραπεία στοχεύει στον έλεγχο της φλεγμονής, την μείωση των εξάρσεων και τη διαχείριση των πληγών ή των συριγγίων (υποδόριοι δίοδοι εκροής πύου).

Ο δερματολόγος μπορεί να συνταγογραφήσει τοπικά ή από του στόματος φάρμακα. Τα αντιβιοτικά μερικές φορές μειώνουν τη φλεγμονή, επομένως η χρήση τους δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η διαπυητική ιδρωταδενίτιδα οφείλεται σε λοίμωξη.

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις της νόσου, ενδέχεται να απαιτηθούν βιολογικοί παράγοντες που στοχεύουν τη φλεγμονή, ιατρικές πράξεις ή χειρουργική επέμβαση. Τα συρίγγια μπορεί να χρειάζονται χειρουργική αντιμετώπιση παράλληλα με τη φαρμακευτική αγωγή. Μην ξεκινάτε την λήψη αντιβιοτικών που έχουν περισσέψει από προηγούμενη χρήση και μην αντιμετωπίζετε κάθε έξαρση ως μεμονωμένο απόστημα.

Προς το παρόν δεν υπάρχει θεραπεία οριστικής ίασης, αλλά η αγωγή μπορεί να ελέγξει τα συμπτώματα.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχει εξέταση αίματος που επιβεβαιώνει τη διάγνωση για διαπυητική ιδρωταδενίτιδα;

Δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη εξέταση αίματος που να επιβεβαιώνει τη νόσο. Η διάγνωση βασίζεται κυρίως στο ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση του δέρματος. Ενδέχεται να διενεργηθούν εξετάσεις για τον έλεγχο τυχόν λοίμωξης, συνοδών παθήσεων ή για την αξιολόγηση της ασφάλειας της θεραπείας.

Μπορώ να βάζω αποσμητικό σε μασχάλη με διαπυητική ιδρωταδενίτιδα;

Συχνά, ναι. Επιλέξτε ένα ήπιο προϊόν που δεν ερεθίζει το δέρμα σας. Το οινόπνευμα και τα αρώματα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Εάν τα προϊόντα προκαλούν τσούξιμο ή επιδεινώνουν τα συμπτώματα, ζητήστε από τον δερματολόγο σας να σας προτείνει μια κατάλληλη λύση.

Συμπέρασμα

Η επανεμφάνιση επώδυνων δερματικών οζιδίων απαιτεί συνολική αξιολόγηση της κατάστασης. Ο εντοπισμός της αιτίας προσφέρει μια καλύτερη πορεία αντιμετώπισης σε σχέση με την μεμονωμένη θεραπεία κάθε έξαρσης.

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