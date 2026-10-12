Κορονοϊός: Ανησυχία για νέο ξέσπασμα από την αμερικανική μετάλλαξη - Τα συμπτώματα

Snapshot Η υποπαραλλαγή XFG του κορονοϊού κυριαρχεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και σχετίζεται με αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών τον Σεπτέμβριο του 2025.

Η δραστηριότητα της Covid-19 παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, χωρίς ενδείξεις για σοβαρότερη νόσηση ή ταχύτερη μετάδοση από τα προηγούμενα στελέχη.

Τα συμπτώματα της XFG είναι παρόμοια με αυτά άλλων στελεχών και μοιάζουν με κοινό κρυολόγημα ή γρίπη, όπως πυρετός, βήχας, κόπωση και πόνοι στο σώμα.

Το φθινοπωρινό εμβόλιο σχεδιάστηκε για να προσφέρει προστασία απέναντι στη XFG και συνιστάται ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες για πρόληψη σοβαρής νόσησης.

Τα εμβόλια Covid-19 διατίθενται δωρεάν μέσω του NHS, ενώ οι φαρμακοποιοί μπορούν να παρέχουν συμβουλές και ανακούφιση για τα συμπτώματα της νόσου. Snapshot powered by AI

Φαρμακοποιός εξηγεί τα συμπτώματα της XFG Covid, του στελέχους του κορονοϊού που κυριαρχεί αυτή την περίοδο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η υποπαραλλαγή XFG, γνωστή και ως Stratus, εντοπίστηκε αρχικά τον Ιανουάριο του 2025, αλλά χαρακτηρίστηκε «αμερικανική Covid», καθώς εξαπλώθηκε στις ΗΠΑ την περασμένη χρονιά.

Πρόσφατα στοιχεία της Υπηρεσίας Ασφάλειας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) δείχνουν ότι «η δραστηριότητα της Covid αυξήθηκε», αν και παραμένει σε «χαμηλά επίπεδα», ενώ έχουν αυξηθεί και οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 950 εισαγωγές ασθενών με Covid στα νοσοκομεία της Αγγλίας, αριθμός που εκτοξεύτηκε στις 4.939 τον Σεπτέμβριο.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα καταγράφουν επίσης 28 θανάτους από Covid στην Αγγλία την τελευταία εβδομάδα για την οποία υπάρχουν στοιχεία, εννέα περισσότερους σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η XFG και οι συγγενικές υποπαραλλαγές της αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το ήμισυ των δειγμάτων που έχουν αναλυθεί γενετικά, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της UKHSA.

Ο δρ Άλεξ Άλεν, σύμβουλος επιδημιολόγος της UKHSA, εξηγεί: «Παρότι η δραστηριότητα της Covid-19 παρουσιάζει πρόσφατα κάποια αύξηση, τα κρούσματα παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Όπως τονίζει, «είναι απολύτως φυσιολογικό οι ιοί να μεταλλάσσονται με την πάροδο του χρόνου. Τα στελέχη που κυκλοφορούν σήμερα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι γνωστά ως XFG, σχετίζονται στενά με στελέχη που κυκλοφορούν εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο. Επομένως, δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο.

»Επίσης, δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτά τα στελέχη προκαλούν σοβαρότερη νόσηση ή εξαπλώνονται ταχύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Το φετινό φθινοπωρινό εμβόλιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για να προσφέρει προστασία απέναντί τους. Εάν ανήκετε στις ομάδες που δικαιούνται να κάνουν το εμβόλιο κατά της Covid-19, αυτό σημαίνει ότι διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης και νοσηλείας. Μην το ρισκάρετε. Εμβολιαστείτε για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή προστασία».

Η Covid-19 είναι μια ασθένεια που μπορεί να προσβάλει τους πνεύμονες και τους αεραγωγούς. Προκαλείται από τον ιό SARS-CoV-2, σύμφωνα με τη Mirror. Πρόκειται για λοίμωξη του αναπνευστικού που μεταδίδεται μέσω του βήχα, του φτερνίσματος και της στενής επαφής με μολυσμένα άτομα, αλλά και με την επαφή με μολυσμένες επιφάνειες και στη συνέχεια με τα μάτια, τη μύτη ή το στόμα.

Η Κλερ Νέβινσον, επικεφαλής φαρμακοποιός της Boots, εξηγεί ότι, παρότι νέες παραλλαγές εμφανίζονται φέτος, μεταξύ των οποίων και η XFG, υπάρχουν μέχρι στιγμής ελάχιστα στοιχεία που να δείχνουν ότι προκαλούν διαφορετικά συμπτώματα σε σύγκριση με άλλα στελέχη.

Τα συμπτώματα της Covid, συμπεριλαμβανομένης της XFG

Τα συμπτώματα μπορεί να διαφέρουν από άτομο σε άτομο και να μοιάζουν με εκείνα του κοινού κρυολογήματος ή της γρίπης. Τα συνηθέστερα συμπτώματα της Covid-19 περιλαμβάνουν:

Υψηλό πυρετό ή ρίγη

Νέο, επίμονο βήχα ή συχνό βήχα

Απώλεια ή αλλαγή στην αίσθηση της όσφρησης ή της γεύσης

Δύσπνοια

Κόπωση ή έντονη εξάντληση

Μυϊκούς πόνους και πόνους στο σώμα

Πονοκέφαλο

Πονόλαιμο

Βουλωμένη μύτη ή καταρροή

Απώλεια όρεξης

Διάρροια

Ναυτία ή εμετό

Η Κλερ Νέβινσον αναφέρει: «Οι περισσότεροι άνθρωποι που προσβάλλονται από Covid-19 αισθάνονται καλύτερα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Υπάρχουν, επίσης, μέτρα που μπορούν να βοηθήσουν στην ανακούφιση των συμπτωμάτων, όπως η κατανάλωση άφθονου νερού και η ξεκούραση.

Οι φαρμακοποιοί μπορούν επίσης να συμβουλεύσουν τους ασθενείς σχετικά με την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που μοιάζουν με εκείνα του κρυολογήματος και της γρίπης, ενώ ενδέχεται να προτείνουν μη συνταγογραφούμενα σκευάσματα για μεγαλύτερη ανακούφιση».

Η Κλερ έχει δώσει επίσης συμβουλές για τη διάκριση των συμπτωμάτων του κρυολογήματος, της γρίπης και της Covid-19, καθώς και για τους τρόπους ανακούφισης από αυτά.

Πώς μπορώ να καταλάβω αν τα συμπτώματά μου οφείλονται σε κρυολόγημα, γρίπη ή Covid-19;

Η Κλερ εξηγεί: «Συνηθισμένα συμπτώματα τόσο του κρυολογήματος όσο και της γρίπης είναι ο πονόλαιμος, η βουλωμένη μύτη ή η καταρροή, το φτέρνισμα και ο βήχας. Τα συμπτώματα του κρυολογήματος είναι συνήθως ηπιότερα και εμφανίζονται σταδιακά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται καλύτερα μέσα σε μία ή δύο εβδομάδες. Αντίθετα, τα συμπτώματα της γρίπης εμφανίζονται συνήθως πιο απότομα, είναι εντονότερα και διαρκούν περισσότερο. Στα συνηθέστερα συμπτώματα περιλαμβάνονται ο πυρετός, οι μυϊκοί πόνοι και τα ρίγη. Τα βασικά συμπτώματα της Covid είναι ο υψηλός πυρετός, ο νέος, επίμονος βήχας και η απώλεια ή η αλλαγή στην αίσθηση της γεύσης ή της όσφρησης. Ωστόσο, οι ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν και άλλα συμπτώματα, τα οποία μοιάζουν πολύ με εκείνα του κρυολογήματος και της γρίπης».