Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση

Η ενασχόληση με τη σωματική δραστηριότητα κατά την εμμηνόπαυση μπορεί να βελτιώσει την κατάθλιψη, τη διάθεση και τη συνολική ποιότητα ζωής, σύμφωνα με τα ευρήματα νέας μελέτης υπό την καθοδήγηση ερευνητών του UCL.

Newsroom

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση
ΥΓΕΙΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Menopause Journal και αφορούσε περισσότερες από 1.000 γυναίκες, εξετάστηκαν οι επιδράσεις της σωματικής δραστηριότητας στην ψυχολογική ευεξία και την ποιότητα ζωής κατά την περιεμμηνόπαυση και την πρώιμη μεταεμμηνόπαυση.

Ως εμμηνόπαυση ορίζεται η περίοδος κατά την οποία σταματά η έμμηνος ρύση της γυναίκας λόγω των μειωμένων επιπέδων ορμονών. Αυτό συμβαίνει συνήθως μεταξύ των ηλικιών 45 και 55 ετών.

Πολλές γυναίκες βιώνουν ψυχολογικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια της εμμηνόπαυσης, όπως κατάθλιψη, πεσμένη διάθεση, άγχος, στρες, καθώς και δυσκολίες στη σκέψη και τηn μνήμη. Τα συμπτώματα αυτά μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής τους, με 1 στις 10 γυναίκες να εγκαταλείπει την εργασία της εξαιτίας τους.

Πώς έγινε η έρευνα

Οι δραστηριότητες που μελετήθηκαν χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες:

  1. Η πρώτη περιλάμβανε αερόβια άσκηση, όπως το περπάτημα, η ζούμπα, η αερόβια άσκηση και το ταεκβοντό.
  2. Η δεύτερη αφορούσε δραστηριότητες σύνδεσης του σώματος και του νου, όπως η γιόγκα, το τάι τσι, το πιλάτες και οι διατάσεις.

Η αερόβια άσκηση εμφάνισε τα ισχυρότερα αποτελέσματα στην μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και στη βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής, με την αυξημένη έκκριση ενδορφινών να συνδέεται με τη βελτίωση της διάθεσης.

Παράλληλα, τα προγράμματα αερόβιας άσκησης φαίνεται να απαιτούσαν συχνά λιγότερες συνεδρίες, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει την ένταξή τους στο καθημερινό πρόγραμμα γυναικών μέσης ηλικίας, οι οποίες αντιμετωπίζουν περιορισμούς χρόνου και ενέργειας. Σε μία από τις μελέτες, οι συμμετέχουσες περπατούσαν για 30 λεπτά, 3 φορές την εβδομάδα, ενώ σε άλλη παρακολουθούσαν 3 εβδομαδιαία μαθήματα ζούμπα διάρκειας μίας ώρας.

Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που συνδυάζουν σώμα και νου συνδέθηκαν με σημαντική βελτίωση της ψυχολογικής ποιότητας ζωής. Οι πρακτικές αυτές περιλαμβάνουν τεχνικές ενσυνειδητότητας, ελεγχόμενης αναπνοής και επίγνωσης του σώματος, οι οποίες ενδέχεται να βοηθούν στη ρύθμιση των συναισθημάτων. Σε μία μελέτη, οι γυναίκες συμμετείχαν σε δύο εβδομαδιαίες συνεδρίες γιόγκα διάρκειας 75 λεπτών, ενώ σε άλλη παρακολουθούσαν καθημερινά μαθήματα διάρκειας μίας ώρας.

Η βελτίωση της κατάθλιψης, της διάθεσης και της ποιότητας ζωής ήταν ιδιαίτερα εμφανής στις γυναίκες που βρίσκονταν στα πρώτα χρόνια μετά την εμμηνόπαυση. Παράλληλα, η σωματική δραστηριότητα συσχετίστηκε με βελτίωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων και κατά την περιεμμηνόπαυση.

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα ευρήματα αναδεικνύουν τη σωματική δραστηριότητα ως μια χαμηλού κόστους και ευρέως διαθέσιμη επιλογή για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά συμπτώματα κατά την εμμηνόπαυση, σε σύγκριση με άλλες παρεμβάσεις, όπως η ορμονοθεραπεία.

Εκτιμούν επίσης ότι η κοινωνική διάσταση της άσκησης, όπως η συμμετοχή σε ομαδικά προγράμματα γυμναστικής, μπορεί να έχει συμβάλει στη βελτίωση της διάθεσης και της ποιότητας ζωής.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να προσδιοριστεί ποιες μορφές σωματικής δραστηριότητας προσφέρουν τα μεγαλύτερα οφέλη και πώς μπορούν να ενταχθούν αποτελεσματικότερα στην υποστήριξη και τη φροντίδα των γυναικών κατά την εμμηνόπαυση.

συμπτωματα εμμηνοπαυσης

Εμμηνόπαυση και υγεία της καρδιάς

Ο Οκτώβριος έχει καθιερωθεί ως Μήνας Ευαισθητοποίησης για την Εμμηνόπαυση και η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία μαζί με την Αμερικανική Εταιρεία Εμμηνόπαυσης σε δήλωση που εξέδωσαν κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις της εμμηνόπαυσης στην υγεία της καρδιάς.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, η εμμηνόπαυση δεν προκαλεί από μόνη της καρδιαγγειακές παθήσεις, ωστόσο οι αλλαγές που τη συνοδεύουν, όπως τα υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης, το περισσότερο σωματικό λίπος γύρω από τα όργανα και η σκλήρυνση των αιμοφόρων αγγείων, μπορούν να επηρεάσουν την υγεία της καρδιάς.

Οι δύο φορείς αναδεικνύουν τέσσερα βασικά σημεία που οι γυναίκες χρειάζεται να γνωρίζουν για τη σχέση της εμμηνόπαυσης με την καρδιαγγειακή υγεία:

1. Τα χρόνια γύρω από την εμμηνόπαυση είναι καλή περίοδος για πρόληψη

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα, στα οποία περιλαμβάνονται οι καρδιοπάθειες και τα εγκεφαλικά επεισόδια, αποτελούν την κύρια αιτία θανάτου στις γυναίκες. Ωστόσο, μόλις τέσσερις στις δέκα γυναίκες αναγνωρίζουν ότι συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την υγεία τους.

Τα χρόνια πριν και μετά την εμμηνόπαυση αποτελούν ιδιαίτερα σημαντική περίοδο για την παρακολούθηση της υγείας τους. Μετά την εμμηνόπαυση, οι γυναίκες διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού επεισοδίου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να δίνουν προσοχή στην υγεία τους τόσο πριν από την εμμηνόπαυση όσο και κατά τη διάρκεια της μετάβασης.

Διευκρινίζεται ότι αν και η εμμηνόπαυση δεν προκαλεί καρδιαγγειακά νοσήματα, παράγοντες που σχετίζονται με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο συχνά μεταβάλλονται στη μέση ηλικία, ακόμη και σε γυναίκες χωρίς προηγούμενο ιστορικό καρδιακών προβλημάτων.

2. Τα περισσότερα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στην περιεμμηνόπαυση

Η περιεμμηνόπαυση, δηλαδή η περίοδος γύρω από την εμμηνόπαυση, μπορεί να αρχίσει πριν από την τελευταία έμμηνο ρύση και συχνά συνοδεύεται από τα πιο αισθητά συμπτώματα. Αυτά διαφέρουν σημαντικά από γυναίκα σε γυναίκα και μπορεί να περιλαμβάνουν διαταραχές της περιόδου, εξάψεις, νυχτερινές εφιδρώσεις, κόπωση, αύξηση βάρους, πόνο στις αρθρώσεις, αίσθημα παλμών, δυσκολία συγκέντρωσης και άγχος.

Οι αλλαγές αυτές καθιστούν την περιεμμηνόπαυση σημαντική περίοδο για την καλύτερη κατανόηση της προσωπικής κατάστασης υγείας και τη συζήτηση με τον γιατρό για τυχόν συμπτώματα ή ανησυχίες.

3. Η καρδιαγγειακή υγεία μπορεί να αλλάξει ακόμη και χωρίς προηγούμενα προβλήματα

Πολλές γυναίκες φτάνουν στην εμμηνόπαυση χωρίς ιστορικό καρδιοπάθειας και χωρίς να έχουν παρατηρήσει αλλαγές στην καρδιακή τους υγεία. Ωστόσο, αυτή η περίοδος αποτελεί σημείο καμπής, καθώς ο καρδιαγγειακός κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί ταχύτερα.

Τα επίπεδα της LDL χοληστερόλης, γνωστής και ως «κακής» χοληστερόλης, τείνουν να αυξάνονται, ενώ τα αιμοφόρα αγγεία μπορεί να γίνονται πιο δύσκαμπτα. Γι' αυτό οι ειδικοί συνιστούν στις γυναίκες να γνωρίζουν βασικούς δείκτες της υγείας τους, όπως την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη και το σάκχαρο στο αίμα.

Ένας ακόμη παράγοντας που συχνά παραβλέπεται είναι η υγεία των νεφρών. Σύμφωνα με επιστημονική ανακοίνωση της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας για το 2026, η εμμηνόπαυση και η γήρανση μπορεί να επιταχύνουν τη χρόνια νεφρική νόσο, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου για καρδιοπάθεια και εγκεφαλικό επεισόδιο.

Επιπλέον, μελέτη σε περισσότερες από 83.000 γυναίκες ηλικίας 50 έως 79 ετών, η οποία δημοσιεύθηκε στο «Journal of the American Heart Association», διαπίστωσε ότι περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες ενδέχεται να εμφανίσει μετά την εμμηνόπαυση ακανόνιστο καρδιακό ρυθμό, γνωστό ως κολπική μαρμαρυγή. Το άγχος, η κατάθλιψη και η αϋπνία σημειώθηκαν ως σημαντικοί παράγοντες που συνδέονται με τον κίνδυνο εμφάνισης της διαταραχής.

4. Σημαντική η πρόσβαση σε πληροφορίες

Οι ειδικοί της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Εταιρείας Εμμηνόπαυσης προτρέπουν τις γυναίκες:

  • να γνωρίζουν βασικούς δείκτες της καρδιακής υγείας τους, όπως την αρτηριακή πίεση, τη χοληστερόλη, το σάκχαρο και την κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας τους,
  • να παραμένουν σωματικά δραστήριες,
  • να ακολουθούν υγιεινή διατροφή,
  • να δίνουν προτεραιότητα στον επαρκή ύπνο,
  • να διαχειρίζονται το στρες,
  • να γνωρίζουν τους προσωπικούς παράγοντες κινδύνου, όπως το οικογενειακό ιστορικό, το ιστορικό επιπλοκών στην εγκυμοσύνη ή τα αυτοάνοσα νοσήματα, και
  • να συζητούν με την ομάδα υγειονομικής περίθαλψης τυχόν ερωτήματα και ανησυχίες.

Από το ΑΠΕ-ΜΠΕ και το ucl.ac.uk

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:03ME TO N & ME TO Σ

Πότε γεμίσαμε με υποψήφιους δολοφόνους;

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων φτιάχνει η Εκκλησία στην Τανάγρα - Λύθηκε το πρόβλημα με το οικόπεδο

20:52ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Βίντεο-ντοκουμέντο από την τρομοκρατική επίθεση του 2024 στο Crocus Hall έδωσαν στην δημοσιότητα οι αρχές για πρώτη φορά

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προσπάθησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το ρεπορτάζ της εφημερίδας

20:30ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στο The Ellinikon η Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία - Συνεργασία με Πολιτεία και LAMDA Developmen

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Μάρκο Ρούμπιο: Νέα ανάρτηση με Ακρόπολη - Οι αρχαίοι Έλληνες ως έμπνευση για την Αμερική

20:14ΕΘΝΙΚΑ

Καλώδιο GSI: Αίτημα για NAVTEX για το γαλλικό πλοίο που θα αναλάβει τις έρευνες  

20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

20:00ΥΓΕΙΑ

Η σωματική δραστηριότητα μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση και την ποιότητα ζωής κατά την εμμηνόπαυση

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Τεράστιες ποσότητες νερού σε όλη τη χώρα – Οι περιοχές που βρέθηκαν στο επίκεντρο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

19:28ΕΛΛΑΔΑ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο - Θυελλώδεις άνεμοι 9 μποφόρ

19:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στις 2.600 μονάδες - Οι μετοχές που ξεχώρισαν

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

19:10ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Έξι πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για το φαινόμενο σύμφωνα με τους επιστήμονες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Νέα διαταραχή στον ορίζοντα - Η πρόγνωση του ICON-EU

17:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρη βελτίωση από αύριο, νέα διαταραχή από Παρασκευή- Τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Ευάγγελος Γιομπλιάκης: Ποιος ήταν ο 62χρονος πατέρας δύο παιδιών που πνίγηκε στη Ρόδο

18:25LIFESTYLE

«Δεν θα τον διάλεγα για γαμπρό»: Η αφοπλιστική απάντηση της πεθεράς του Κωνσταντίνου Αργυρού

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Πόσο θα κοστίζουν από αύριο τα καύσιμα μετά τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Νέα τουρκική πρόκληση: «Πράσινο πλυντήριο» από τον Ερντογάν - Κάλεσε το ψευδοκράτος στην COP-31

19:15ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στη Μεταμόρφωση: ΙΧ έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - «Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ, πεταχτήκαμε όρθιοι»

13:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vivartia: Πουλήθηκαν σε Καναδούς Goody's, Everest, Flocafe, La Pasteria και Jackaroo

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Οχιά καταβροχθίζει ολόκληρη δεκαοχτούρα - Σπάνιο φωτογραφικό στιγμιότυπο από την Κύπρο

20:48ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: «Δίχτυ» στο παράνομο εμπόριο όπλων - Κατασχέθηκαν 3.081 όπλα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

16:13LIFESTYLE

Φως στο Τούνελ: Η ανακοίνωση για την υπόθεση της πρεμιέρας

19:46ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ντόρσεϊ: «Γιατί δεν με αφήνουν να φύγω αν δε θέλουν να με πληρώσουν, γιατί φοβούνται οι προπονητές;»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: «Καταφύγια» παράνομης πορνείας γίνονται διαμερίσματα στο κέντρο

18:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στο Πεδίο Βολής Κρήτης Δένδιας και Πιστόριους: Συμπαραγωγή όπλων και βολές IRIS-T SLM στο επίκεντρο

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Επανήλθε στα social media με ανάρτηση για τον Τσάρλι Κερκ

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Πού θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία την Πέμπτη (15/10)

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Άναυδοι οι γιατροί: Φύτρωσε δόντι στο μάτι 16χρονου

18:42ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στην Αλβανία: Εισβολή φοιτητών στο υπουργείο Παιδείας, εμπρησμοί και μάχες σώμα με σώμα με την αστυνομία

20:46ΕΛΛΑΔΑ

«Μένουν οικογένειες εδώ, θα μπορούσε να συμβεί το χειρότερο»: Τι περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες στο Newsbomb για την επεισοδιακή καταδίωξη στη Μεταμόρφωση

19:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρεσβεία ΗΠΑ: Επισήμως επικεφαλής ο Τζόσουα Χακ, στη θέση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ