Σε άνοδο η γρίπη: Καταγράφηκε ο πρώτος θάνατος - 3 σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ

Snapshot Η γρίπη παρουσιάζει αύξηση κρουσμάτων, με θετικότητα στην κοινότητα άνω του 10%, ξεπερνώντας το επιδημικό κατώφλι.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 27 νέες νοσοκομειακές εισαγωγές λόγω γρίπης, τρία σοβαρά κρούσματα σε ΜΕΘ και ένας θάνατος από τύπο Α γρίπης.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει εμβολιασμό για ηλικιωμένους και ομάδες υψηλού κινδύνου. Snapshot powered by AI

Ανοδική τάση παρουσιάζουν οι επισκέψεις σε ιατρεία με συμπτώματα γριπώδους συνδρομής, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για το διάστημα 5 Οκτωβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2026 (εβδομάδα 41/2026). Η αύξηση καταγράφεται στις ηλικιακές ομάδες 15-64 και άνω των 65 ετών.

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα σημείωσε άνοδο, ξεπερνώντας το 10%, που αποτελεί το επιδημικό κατώφλι και σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης. Στη δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η θετικότητα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα.

Μέχρι σήμερα, οι νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες μεταβολές. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές λόγω γρίπης, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Επίσης, καταγράφηκαν τρία νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ κι ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α.

Συνολικά, από την αρχή του Οκτωβρίου (εβδομάδα 40/2026) έως και τις 11 Οκτωβρίου (εβδομάδα 41/2026) έχουν καταγραφεί τέσσερα κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας θάνατος με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 149 δειγμάτων που εξετάστηκαν, ανευρέθηκαν εννιά θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α. Από τα 8 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, εφτά (87,5%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (12,5%) στον υπότυπο Α(Η3).

Λοίμωξη covid-19 και RSV

Σε χαμηλά επίπεδα κινείται η θετικότητα του SARS-CoV-2 στην επικράτεια, παρουσιάζοντας, ωστόσο, ανοδική τάση.

Την εβδομάδα 41/2026 καταγράφηκαν 91 νέες εισαγωγές λόγω COVID-19, σε σχέση με 80 εισαγωγές την προηγούμενη.

Ως προς τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), την εβδομάδα 41/2026 δεν ανευρέθηκαν θετικά για RSV δείγματα από τις δειγματοληψίες της κοινότητας, ούτε από τις δειγματοληψίες του δικτύου επιτήρησης σοβαρών λοιμώξεων στα νοσοκομεία.

Τέλος, ο ΕΟΔΥ κάνει σύσταση για εμβολιασμό κατά του RSV των ατόμων ηλικίας άνω των 75 ετών και ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Επίσης, τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων μεταξύ σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων (ηλικιωμένοι και άτομα με υποκείμενα νοσήματα), να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

Διαβάστε επίσης