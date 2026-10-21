Πώς πίνετε το τσάι σας; Ο τρόπος καθορίζει τα οφέλη για την υγεία της καρδιάς σας

Snapshot Η κατανάλωση τσαγιού τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα συνδέεται με 11% χαμηλότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου σε σύγκριση με πιο σπάνια κατανάλωση.

Το μαύρο τσάι έχει σταθερότερη συσχέτιση με μειωμένο καρδιαγγειακό κίνδυνο από το πράσινο, αλλά και τα δύο προσφέρουν οφέλη όταν καταναλώνονται χωρίς ζάχαρη.

Η κατανάλωση πολύ ζεστού τσαγιού αυξάνει κατά 16% τον κίνδυνο αγγειακής νόσου και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Ο ιδανικός αριθμός φλιτζανιών τσαγιού με βάση τη μελέτη είναι 6 έως 8 ημερησίως, αλλά η υψηλή κατανάλωση μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο λόγω της καφεΐνης.

Η αντικατάσταση ζαχαρούχων ροφημάτων με τσάι χωρίς ζάχαρη μπορεί να βελτιώσει τη μεταβολική υγεία και να μειώσει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Snapshot powered by AI

Τα οφέλη στην υγεία από την κατανάλωση τσαγιού είναι πολλαπλά και γνωστά εδώ και καιρό, μία έρευνα έρχεται τώρα να δώσει μία νέα διάσταση και αφορά στην προετοιμασία του ροφήματος.

Το τσάι έχει ευεργετικές ιδιότητες στην υγεία, καθώς μειώνει τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, εγκεφαλικού επεισοδίου και άνοιας.

Σε μία νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη στο περιοδικό «Journal of Internal Medicine», ο τρόπο παρασκευής του τσαγιού, αλλά και πώς πίνουν οι άνθρωποι το τσάι τους είναι εξίσου σημαντικός, και μπορεί επίσης να επηρεάσει την καρδιαγγειακή τους υγεία.

Κατά τη διάρκεια μιας μέσης περιόδου παρακολούθησης περίπου εννέα ετών, οι ερευνητές κατέγραψαν περισσότερες από 14.800 περιπτώσεις ασθενειών που επηρεάζουν την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία, όπως καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά επεισόδια και περιφερική αρτηριακή νόσο, η οποία συνεπάγεται στένωση των αρτηριών που τροφοδοτούν με αίμα τα χέρια και τα πόδια.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από περισσότερους από 485.000 Κινέζους ηλικίας 30 έως 79 ετών. Οι Κινέζοι έχουν υψηλοί κατανάλωση του εν λόγω ροφήματος. Οι συμμετέχοντες ανέφεραν τις συνήθειές τους όσον αφορά στην κατανάλωση τσαγιού, συμπεριλαμβανομένου του πόσο συχνά έπιναν τσάι, ποιο είδος προτιμούσαν, πόσο δυνατό το ετοίμαζαν και πόσο ζεστό το έπιναν.

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Τα ευρήματα της έρευνας, αναλύει ένα προς ένα το CNN με τη βοήθεια της ειδικού ευεξίας, Dr. Leana Wen.

Όπως εξηγεί, βάσει της έρευνας, οι άνθρωποι που έπιναν τσάι τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα είχαν περίπου 11% χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αγγειακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που το έπιναν λιγότερο συχνά. Αυτό έγινε αφού ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το κάπνισμα, η σωματική δραστηριότητα, το σωματικό βάρος και οι υπάρχουσες ιατρικές παθήσεις - αν και οι μη καπνιστές που κατανάλωναν συνήθως τσάι και είχαν υψηλή σωματική δραστηριότητα είχαν τον χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Το μαύρο τσάι έδειξε πιο σταθερές συσχετίσεις με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, αλλά το πράσινο τσάι έδειξε επίσης οφέλη, σύμφωνα με τη νέα μελέτη.

Ένα άλλο ενδιαφέρον αποτέλεσμα ήταν ότι το τσάι μέτριας περιεκτικότητας συσχετίστηκε με χαμηλότερο κίνδυνο και το μαύρο τσάι συνδέθηκε με χαμηλότερους κινδύνους σε περισσότερους τύπους καρδιαγγειακών παθήσεων από το πράσινο τσάι. Ίσως το πιο εκπληκτικό είναι ότι οι άνθρωποι που ανέφεραν ότι έπιναν το τσάι τους σε «καυτή» θερμοκρασία είχαν 16% υψηλότερο κίνδυνο αγγειακής νόσου σε σύγκριση με εκείνους που δεν έπιναν τακτικά τσάι.

Αντίθετα, οι άνθρωποι που έπιναν τσάι σε θερμοκρασία δωματίου ή ζεστό - αλλά όχι ζεματιστό - είχαν σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο από εκείνους που δεν έπιναν τακτικά τσάι. Ωστόσο, ένας περιορισμός των ερευνητικών μεθόδων ήταν ότι οι συμμετέχοντες περιέγραψαν την προτιμώμενη θερμοκρασία κατανάλωσης υποκειμενικά.

Αυτό που ένα άτομο θεωρεί καυτό μπορεί να είναι αρκετά διαφορετικό από τον ορισμό ενός άλλου ατόμου. Είναι επίσης πιθανό οι άνθρωποι που προτιμούν το ζεστό τσάι να διαφέρουν με άλλους τρόπους που επηρεάζουν τον καρδιαγγειακό τους κίνδυνο, όπως διατροφικές συνήθειες ή άλλους παράγοντες του τρόπου ζωής που οι ερευνητές δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πλήρως.

Πώς είναι ευεργετική η κατανάλωση τσαγιού για την υγεία της καρδιάς;

Σύμφωνα με την Dr Wen, το τσάι περιέχει φυσικές ενώσεις, που έχουν αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και μπορεί να βοηθήσουν στην προστασία των κυττάρων που επενδύουν τα αιμοφόρα αγγεία και να βελτιώσουν την ικανότητα των αρτηριών να χαλαρώνουν και να διαστέλλονται, γεγονός που μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση και να μειώσει την πίεση στην καρδιά. Ορισμένες μελέτες έχουν βρει ότι η κατανάλωση τσαγιού μπορεί να βελτιώσει μέτρια την αρτηριακή πίεση, τα επίπεδα χοληστερόλης και άλλους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να εξηγήσουν γιατί οι άνθρωποι που πίνουν τακτικά τσάι έχουν χαμηλότερα ποσοστά εγκεφαλικών επεισοδίων, καρδιακών προσβολών και άλλων σοβαρών συνεπειών καρδιαγγειακών παθήσεων. Μπορεί επίσης να υπάρχει έμμεσο όφελος όταν οι άνθρωποι επιλέγουν τσάι χωρίς ζάχαρη αντί για άλλο ποτό, όπως ροφήματα χυμού, σόδα ή άλλα ζαχαρούχα ποτά. Η αντικατάσταση των ροφημάτων με ζάχαρη με τσάι χωρίς ζάχαρη μειώνει την κατανάλωση πρόσθετης ζάχαρης, η οποία μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του βάρους και στη μεταβολική υγεία και έτσι να μειώσει περαιτέρω τον κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων.

Μαύρο ή πράσινο τσάι

Σε αυτή τη μελέτη, το μαύρο τσάι έδειξε πιο σταθερές συσχετίσεις με χαμηλότερο καρδιαγγειακό κίνδυνο, αν και το πράσινο τσάι έδειξε επίσης οφέλη. Η ειδικός ξεκαθαρίζει ότι δεν θα συμβούλευε κάποιον υπέρ του ενός ή του άλλου, καθώς και τα δύο μπορούν να αποτελούν μέρος μιας υγιεινής διατροφής για την καρδιά - ειδικά αν οι άνθρωποι φροντίζουν να τα πίνουν χωρίς προσθήκη ζάχαρης.

Πόσο τσάι πρέπει να πίνουν οι άνθρωποι;

Μεταξύ των συμμετεχόντων στη μελέτη που έπιναν τσάι τουλάχιστον εβδομαδιαία, ο χαμηλότερος εκτιμώμενος κίνδυνος αγγειακής νόσου εμφανίστηκε σε περίπου έξι έως οκτώ φλιτζάνια την ημέρα.

Ο κίνδυνος άρχισε να αυξάνεται ξανά σε πολύ υψηλά επίπεδα κατανάλωσης που ξεπερνούσαν αυτόν τον αριθμό. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να ερμηνεύουν αυτό ότι σημαίνει ότι όλοι πρέπει να στοχεύουν να πίνουν έξι έως οκτώ φλιτζάνια τσάι καθημερινά.

Οι ίδιοι οι συγγραφείς προειδοποίησαν συγκεκριμένα κατά της ερμηνείας αυτού του ευρήματος ως βέλτιστης συνιστώμενης πρόσληψης. Ένας άλλος λόγος για να είστε προσεκτικοί είναι ότι το τσάι περιέχει επίσης καφεΐνη. Ένα φλιτζάνι μαύρο τσάι 8 ουγγιών περιέχει συνήθως περίπου 30 έως 50 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης. Το πράσινο τσάι συνήθως περιέχει λιγότερα, αν και οι περισσότερες μορφές δεν είναι χωρίς καφεΐνη, εκτός εάν η ετικέτα το αναφέρει ρητά.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ αναφέρει 400 χιλιοστόγραμμα καφεΐνης την ημέρα ως ποσότητα που συνήθως δεν σχετίζεται με επικίνδυνες επιπτώσεις. Συνιστάται στις έγκυες να περιορίζουν την πρόσληψη καφεΐνης στα 200 χιλιοστόγραμμα ημερησίως και τα παιδιά δεν πρέπει να καταναλώνουν ποτά με καφεΐνη.

Μία συμβουλή, οι άνθρωποι θα πρέπει να αποφεύγουν να πίνουν τσάι που είναι αρκετά ζεστό για να κάψει το στόμα ή το λαιμό τους. Η επαναλαμβανόμενη κατανάλωση πολύ ζεστών ροφημάτων έχει επίσης συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του οισοφάγου.

Οι άνθρωποι μπορούν να επιλέξουν μαύρο, πράσινο ή άλλο τσάι χωρίς ζάχαρη σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους και θα πρέπει να προσέχουν τη συνολική ημερήσια πρόσληψη καφεΐνης, ειδικά εάν αντιμετωπίζουν προβλήματα ύπνου, άγχος ή αίσθημα παλμών. Όσοι δεν πίνουν τσάι δεν πρέπει να αισθάνονται υποχρεωμένοι να ξεκινήσουν.

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