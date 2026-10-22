Διπλασιασμός στις εισαγωγές στα νοσοκομεία λόγω γρίπης - Αύξηση και στις νοσηλείες για covid-19

Snapshot Οι νοσηλείες για γρίπη στα νοσοκομεία σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας τις 52 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα από 27 την προηγούμενη.

Καταγράφηκαν δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, χωρίς νέους θανάτους.

Από τα δείγματα γρίπης, όλα ήταν τύπου Α, με την πλειονότητα να ανήκει στον υπότυπο Α(Η1)pdm09.

Ο ΕΟΔΥ τονίζει την ανάγκη εμβολιασμού κατά γρίπης και covid-19, ειδικά για ευπαθείς ομάδες, λόγω του κινδύνου σοβαρών περιστατικών και θανάτων. Snapshot powered by AI

Μικρή αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής, από οποιαδήποτε αιτία, στην κοινότητα, την εβδομάδα από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την έκθεση Επιδημιολογικής Επιτήρησης Αναπνευστικών Λοιμώξεων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ανοδική τάση, πάντως, έχουν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία. Οι νοσηλείες για γρίπη σχεδόν διπλασιάστηκαν. Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 52 νέες εισαγωγές, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα ήταν 27. Επίσης, καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ, όμως δεν καταγράφηκε νέος θάνατος.

Συνολικά, από την εβδομάδα 40/2026 έως και την εβδομάδα 42/2026, μεταξύ 247 δειγμάτων ανευρέθηκαν 14 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, όλα τύπου Α. Από τα 12 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 11 (92%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και ένα (8%) στονυπότυπο Α(Η3).

Ως προς την covid-19, η θετικότητα παρουσιάζει και πάλι αύξηση. Την τελευταία εβδομάδα, καταγράφηκαν 114 νέες εισαγωγές, σε σχέσε με 95 την προηγούμενη εβδομάδα.

Τέλος, ο RSV παραμένει σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Ο ΕΟΔΥ υπενθυμίζει ότι τόσο η γρίπη όσο και η λοίμωξη COVID-19 σχετίζονται με σημαντικό αριθμό θανάτων και σοβαρών περιστατικών. Συστήνεται τα άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για εμβολιασμό, ιδιαίτερα εκείνοι που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο σοβαρών εκβάσεων όπως οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα, να εμβολιάζονται για τα δύο νοσήματα.

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