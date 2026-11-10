Dentist pass: Επανέρχεται στις αρχές του 2027 το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας

Snapshot Το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας «Dentist Pass» θα επανέλθει στις αρχές του 2027.

Το αρχικό πρόγραμμα, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης το 2023, ωφέλησε πάνω από 233.000 παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών με οικονομική ενίσχυση 40 ευρώ ανά παιδί.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία ζήτησε τη συνέχιση και διεύρυνση των ηλικιακών ορίων του προγράμματος για τη συστηματική πρόληψη στοματικών νοσημάτων. Snapshot powered by AI

Περίπου τρία χρόνια μετά τη λήξη του «Dentist Pass», το πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά και εφήβους επανέρχεται. Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σε πρόσφατη συνάντηση με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία (ΕΟΟ), ήταν θετικός στη συνέχιση του προγράμματος.

Το «Dentist Pass», στην πρώτη εφαρμογή του, το 2023, είχε χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και απευθυνόταν σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών. Οι δικαιούχοι λάμβαναν οικονομική ενίσχυση ύψους 40 ευρώ ανά ωφελούμενο παιδί, στη μορφή πίστωσης σε αύλη χρεωστική κάρτα, με ισχύ για έξι μήνες. Το «Dentist Pass» μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε οδοντιατρεία/ορθοδοντικά ιατρεία όλης της χώρας που διέθεταν POS, με σχετικό κωδικό. Από το πρόγραμμα ωφελήθηκαν περισσότερα από 233.000 παιδιά.

Η ΕΟΟ, στη συνάντηση της 6ης Νοεμβρίου στο υπουργείο Υγείας, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης και ενίσχυσης του προγράμματος «Dentist Pass» με διεύρυνση των ηλικιακών ορίων, με στόχο τη συστηματική πρόληψη των στοματικών νοσημάτων στον παιδικό πληθυσμό.

Ο κ. Γεωργιάδης παρέπεμψε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ο.Ο. σε άμεση συνάντηση με τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εξεταστούν οι δυνατότητες και το πλαίσιο θέσπισης του νέου «Dentist Pass».

Ο διοικητής του ΕΟΠΥΥ, Αθανάσιος Ζαμάνης, από το βήμα του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ασθενών, το οποίο διεξήχθη, επίσης, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, προανήγγειλε πως τα πρόγραμμα προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας για παιδιά, θα συνεχιστούν, με εκτιμώμενη έναρξη στις αρχές του 2027.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει έλεγχο της στοματικής υγιεινής, καθαρισμό και απομάκρυνση οδοντικής πλάκας, φθορίωση και παροχή σχετικών οδηγιών. Η πρόληψη αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας υγείας και η καθιέρωση ενός σταθερού προγράμματος προληπτικής οδοντιατρικής φροντίδας μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της στοματικής υγείας των παιδιών και στη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων, σημειώνει, τέλος, η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία.

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