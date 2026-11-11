ΕΣΠΑ: 6 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας - Tρίτη ηλικία και σχολική νοσηλευτική στο επίκεντρο

Αναπτύσσονται 80 επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα για την ασφάλεια των φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών

Διονυσία Προκόπη

ΕΣΠΑ: 6 εκατ. ευρώ στο υπουργείο Υγείας - Tρίτη ηλικία και σχολική νοσηλευτική στο επίκεντρο
ΥΓΕΙΑ
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  • Αναπτύσσονται 80 επιστημονικά τεκμηριωμένα πρωτόκολλα φυσικοθεραπείας για βελτίωση της ποιότητας, ασφάλειας και τυποποίησης των υπηρεσιών.
  • Ο Εθνικός Σχεδιασμός Νοσηλευτικών Πρωτοκόλλων, με προϋπολογισμό 3.800.848 ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης και στην ενίσχυση της επαγγελματικής αυτονομίας των νοσηλευτών.
  • Θα δημιουργηθούν ψηφιακά εργαλεία υποστήριξης κλινικών αποφάσεων για τη βελτίωση της διαχείρισης περιστατικών και την ασφάλεια των ασθενών.
  • Προβλέπεται η εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την πρόληψη και διαχείριση της ευαλωτότητας των ατόμων τρίτης ηλικίας, προωθώντας την ενεργό και υγιή γήρανση.
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Με συνολική δημόσια δαπάνη 5.999.021 ευρώ, το υπουργείο Υγείας προχωρά στην ανάπτυξη επιστημονικών πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας και Κατάρτισης Πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Ευαλωτότητας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας, καθώς και στον Εθνικό Σχεδιασμό Νοσηλευτικών και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Πρωτοκόλλων Σχολικής Νοσηλευτικής.

Τα δύο έργα εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη.

Συγκεκριμένα, ο «Εθνικός Σχεδιασμός Νοσηλευτικών και Υγειονομικών Πρωτοκόλλων και Πρωτοκόλλων Σχολικής Νοσηλευτικής», συνολικής δημόσιας δαπάνης 3.800.848 ευρώ, αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Μέσω της ανάπτυξης και θεσμικής καθιέρωσης επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων με στόχο την εφαρμογή διεθνώς αναγνωρισμένων πρακτικών, επιχειρείται να αντιμετωπιστούν διαπιστωμένες προκλήσεις που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο περιβάλλον παροχής υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, ακόμα και στο επίπεδο της σχολικής νοσηλευτικής. Παράλληλα, στόχος είναι η θεσμική αναβάθμιση της νοσηλευτικής επιστήμης και η ευρύτερη βελτίωση του ΕΣΥ.

Στο πλαίσιο της πράξης, θα αναπτυχθούν και θα τεκμηριωθούν σύγχρονα νοσηλευτικά πρωτόκολλα που καλύπτουν κρίσιμους τομείς του συστήματος υγείας, όπως η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, η Μακροχρόνια Φροντίδα, η Δημόσια Υγεία, η Πρόληψη, η Ψυχική Υγεία, η Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων και η Σχολική Νοσηλευτική. Παράλληλα, η πράξη προβλέπει την ανάπτυξη ψηφιακών εργαλείων υποστήριξης της κλινικής απόφασης, τα οποία θα συμβάλουν στην ορθολογικότερη διαχείριση περιστατικών, στη μείωση της αβεβαιότητας κατά την άσκηση του νοσηλευτικού έργου και στην ενίσχυση της ασφάλειας των ασθενών. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στην ενίσχυση της θεσμικής υπόστασης και της επαγγελματικής αυτονομίας του νοσηλευτή, μέσω της συστηματικής ενσωμάτωσης της επιστημονικής τεκμηρίωσης στην καθημερινή κλινική πρακτική.

Το δεύτερο έργο, με τίτλο «Ανάπτυξη Επιστημονικών Πρωτοκόλλων Φυσικοθεραπείας & Κατάρτιση Πρότασης Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Ευαλωτότητας των Ατόμων Τρίτης Ηλικίας» έχει συνολική δημόσια δαπάνη 2.198.173 ευρώ. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η ανάγκη υλοποίησης της πράξης προκύπτει από σημαντικές προκλήσεις που καταγράφονται σήμερα στο πεδίο της φυσικοθεραπείας.

Η απουσία ενιαίων και επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων οδηγεί σε διαφοροποιημένες πρακτικές και ανομοιογένεια στην παροχή υπηρεσιών, ενώ η περιορισμένη αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών αυτοματοποίησης εντείνει τον κίνδυνο σφαλμάτων και δυσχεραίνει την αποτελεσματική οργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βασικός στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας των φυσικοθεραπευτικών υπηρεσιών μέσω της ανάπτυξης τουλάχιστον 80 επιστημονικά τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων, της τυποποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και της αξιοποίησης σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, επιδιώκεται η εκπόνηση πρότασης για ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης που θα εστιάζει στην πρόληψη και τη διαχείριση της ευαλωτότητας των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, προάγοντας την ενεργό και υγιή γήρανση.

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