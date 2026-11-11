Ελασσόνα: Ανησυχία με την έξαρση γαστρεντερίτιδας - 272 κρούσματα σε μόλις έξι ημέρες

Snapshot Από τις 5 έως τις 10 Νοεμβρίου καταγράφηκαν 272 κρούσματα γαστρεντερίτιδας στην Ελασσόνα, με 204 από αυτά στην πόλη και 131 ασθενείς να χρειάζονται βραχεία νοσηλεία.

Ο ΕΟΔΥ διεξάγει αναλύσεις στο δίκτυο ύδρευσης και σε δείγματα ασθενών, ενώ τα αποτελέσματα αναμένονται.

Κάθε Νοέμβριο παρατηρείται έξαρση γαστρεντερίτιδας στην περιοχή, με φέτος τα κρούσματα να είναι σημαντικά περισσότερα σε σύγκριση με προηγούμενα έτη.

Τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων νερού από τη Διεύθυνση Υγιεινής και τη ΔΕΥΑ δεν έδειξαν σύνδεση με τα περιστατικά.

Οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κατάστασης, ενώ η έξαρση σχετίζεται πιθανώς με περιόδους έντονων βροχοπτώσεων. Snapshot powered by AI

Ανησυχία έχει προκαλέσει στις τοπικές υγειονομικές αρχές της Ελασσόνας η έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή και ειδικά από το σαββατοκύριακο και έπειτα.

Συγκεκριμένα, από τις 5/11 έως τις 10/11 καταγράφηκαν 272 κρούσματα γαστρεντερίτιδας εκ των οποίων τα 204 από την Ελασσόνα. Εξ αυτών, τα 131 χρειάστηκαν βραχεία νοσηλεία και κρίθηκε απαραίτητη η παραμονή τους -έστω και ολιγόωρη- στο Κέντρο Υγείας.

Την ίδια ώρα, ο ΕΟΔΥ διεξάγει αναλύσεις στο δίκτυο ύδρευσης της περιοχής, ενώ έχουν ληφθεί δείγματα και από τους ασθενείς προς εξέταση, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένονται.

Όπως σημείωσε ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας στο Newsbomb, κάθε Νοέμβριο παρατηρείται έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στην περιοχή, αναφέροντας ότι την ίδια περίοδο το 2025 καταγράφηκαν 40-50 κρούσματα, ενώ το 2024 περίπου 80.

Πηγές του Newsbomb, ωστόσο, επεσήμαναν ότι η έξαρση της ιογενούς νόσου παρατηρείται, κυρίως, τις περιόδους με έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή, γεγονός που μπορεί να συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης.

Από πλευράς του, ωστόσο, ο δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων που έγιναν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά.

Οι αναλύσεις των δειγμάτων που έχουν ληφθεί από την υδροδότηση της περιοχής από τον ΕΟΔΥ, ενδέχεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις, ενώ οι υγειονομικές αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη των κρουσμάτων.

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