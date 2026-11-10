Ελασσόνα: Περισσότερα από 250 κρούσματα γστρεντερίτιδας καταγράφηκαν στο Κέντρο Υγείας σε 3 μέρες

Έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο νερό χωρίς να δείχνουν σύνδεση με τα περιστατικά

Ελένη Ευστρατίου, Επιμέλεια

Ελασσόνα: Περισσότερα από 250 κρούσματα γστρεντερίτιδας καταγράφηκαν στο Κέντρο Υγείας σε 3 μέρες
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Περισσότερα από 250 κρούσματα γαστρεντερίτιδας καταγράφηκαν στο Κέντρο Υγείας Ελασσόνας μέσα σε τρεις μέρες.
  • Τα πιο συνηθισμένα συμπτώματα ήταν διάρροια, έμετος και πυρετός, με σημαντική πίεση στο προσωπικό του Κέντρου Υγείας.
  • Οι έλεγχοι στο νερό δεν έδειξαν σύνδεση με τα περιστατικά, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα δειγματοληψιών.
  • Ο ΕΟΔΥ ενημερώθηκε εγκαίρως και πραγματοποιούνται δειγματοληψίες σε διάφορες περιοχές για συνεχή παρακολούθηση.
  • Εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιβεβαιωθεί η αιτία της έξαρσης.
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Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα περιστατικά γαστρεντερίτιδας που έχουν παρουσιαστεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή της Ελασσόνας.

Σύμφωνα με το kosmoslarissa.gr, περισσότερα από 250 περιστατικά έχουν καταγραφεί στο Κέντρο Υγείας της Ελασσόνας, μέσα σε μόλις τρεις μέρες. O συντονιστής του Κέντρου Υγείας, Κωνσταντίνος Βατάλης, ανέφερε ότι οι περισσότεροι ασθενείς αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα στο σπίτι, ωστόσο το προσωπικό της δομής έχει δεχθεί μεγάλη πίεση από τα περιστατικά.

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εξετάστηκαν 111 άτομα, από τα οποία τα 85 εμφάνιζαν συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Το Σάββατο προσήλθαν 90 πολίτες, με 72 περιστατικά να αφορούν τη συγκεκριμένη νόσο, ενώ την Κυριακή εξετάστηκαν 80 άτομα, από τα οποία τα 51 παρουσίαζαν σχετικά συμπτώματα.

Παρότι, όπως αναφέρθηκε, η ημερήσια εικόνα έδειχνε σταδιακή αποκλιμάκωση, ο αριθμός των ασθενών παρέμενε υψηλός. Τα συνηθέστερα συμπτώματα ήταν διάρροια, έμετος και πυρετός. Η πίεση ήταν ιδιαίτερα αισθητή στο Κέντρο Υγείας, όπου, σύμφωνα με τον κ. Βατάλη, νόσησαν και εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν αναφερθεί κρούσματα μεταξύ των γιατρών.

Σε εξέλιξη οι έλεγχοι στο νερό

Ο Δήμος Ελασσόνας ανακοίνωσε ότι τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων σε δείγματα νερού δεν έδειξαν ευρήματα που να τεκμηριώνουν σύνδεση με τα περιστατικά. Δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Υγιεινής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και τη ΔΕΥΑ Ελασσόνας.

Όπως δήλωσε στην εφημερίδα Ελευθερία ο δήμαρχος Ελασσόνας, Νίκος Γάτσας, ο ΕΟΔΥ είχε ενημερωθεί από την περασμένη Παρασκευή. Δείγματα ελήφθησαν από το δίκτυο ύδρευσης της Ελασσόνας, ενώ, σύμφωνα με την αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Αδριαννή Κομνηνά, έλεγχοι έγιναν επίσης στη Γαλανόβρυση και στο Στεφανόβουνο. Νέες δειγματοληψίες αναμένονταν στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης παρακολούθησης.

Ο κ. Γάτσας ανέφερε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ιογενούς έξαρσης, σημειώνοντας πως ανάλογα περιστατικά έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν, χωρίς οι τότε αναλύσεις να καταδείξουν πρόβλημα στην ποιότητα του νερού. Οι αρμόδιοι φορείς συνεχίζουν τους ελέγχους, ώστε να αποσαφηνιστούν η αιτία και η έκταση της έξαρσης.

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