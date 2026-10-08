Κρήτη: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ελέγχεται το νερό

Στην Κρήτη καταγράφηκαν 93 περιστατικά γαστρεντερίτιδας, με την κατάσταση να εμφανίζει βελτίωση και να παραμένει υπό έλεγχο

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κρήτη: Σε εξέλιξη η έρευνα για τα 93 κρούσματα γαστρεντερίτιδας - Ελέγχεται το νερό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν έχουν εντοπίσει έως τώρα παθογόνα μικρόβια ή ιούς στα δείγματα των ασθενών.
  • Τα βασικά συμπτώματα ήταν εμετοί και διάρροιες, χωρίς σοβαρούς κινδύνους για την υγεία των ασθενών.
  • Ερευνάται η πιθανή σύνδεση των κρουσμάτων με τη μόλυνση του νερού μετά τις πρόσφατες πλημμύρες, μέσω αναλύσεων σε δείγματα νερού.
  • Οι αρχές συνεχίζουν την επιδημιολογική διερεύνηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν εντοπίσει κοινή πηγή ή μαζικό γεγονός που να συνδέει τα περιστατικά.
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των υγειονομικών Αρχών για τα 93 περιστατικά γαστρεντερίτιδας που έχουν καταγραφεί στην Κρήτη. Ο ΕΟΔΥ και η Περιφέρεια εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια για την προέλευση των κρουσμάτων, μεταξύ των οποίων και το ενδεχόμενο να έχει επηρεαστεί η ποιότητα του νερού εξαιτίας των πρόσφατων πλημμυρών.

Όπως ανέφερε στο ΕΡΤnews ο γενικός διευθυντής Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνης Παπαδάκης, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΥ τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου για 73 περιστατικά. Στη συνέχεια προστέθηκαν ακόμη 20 περιπτώσεις, με τον συνολικό αριθμό να φτάνει πλέον τις 93.

Η εικόνα που καταγράφεται την Πέμπτη εμφανίζεται βελτιωμένη, καθώς παρατηρείται μείωση των περιστατικών. Οι αρμόδιες Αρχές εκτιμούν ότι η κατάσταση παραμένει υπό έλεγχο.

Αρνητικές οι πρώτες εξετάσεις

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, επισημαίνοντας ότι μέχρι στιγμής οι εργαστηριακοί έλεγχοι δεν έχουν δείξει κάτι ανησυχητικό.

«Στο πλαίσιο της επιδημιολογικής διερεύνησης έχουμε ήδη μερικές καλλιέργειες κοπράνων, οι οποίες είναι όλες αρνητικές για μικρόβια. Δεν έχει απομονωθεί κάποιο μικρόβιο, ενώ και οι λίγες αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί για ιούς είναι προς το παρόν αρνητικές», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, δεν είναι δεδομένο ότι η έρευνα θα καταλήξει στην ανεύρεση συγκεκριμένου παθογόνου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, πάντως, συνεχίζουν κανονικά όλα τα προβλεπόμενα στάδια της επιδημιολογικής διερεύνησης.

Οι περισσότεροι ασθενείς εμφάνισαν εμετούς, ενώ σε λιγότερες περιπτώσεις καταγράφηκαν και διάρροιες. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, όλοι έχουν πλέον αναρρώσει και κανένας από τους ασθενείς δεν κινδύνευσε σοβαρά.

«Δεν συντρέχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Δεν υπάρχει κάτι βαρύ και δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν κινδυνεύσει. Υπέστησαν μια μικρή ταλαιπωρία, αλλά δεν χρειάζεται κανένας πανικός», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Αντώνης Παπαδάκης ανέφερε ότι δεν παρουσιάστηκε πυρετός στους ασθενείς και εκτίμησε ότι τα συμπτώματα παραπέμπουν περισσότερο σε ιογενή γαστρεντερίτιδα. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο συγκεκριμένος παθογόνος παράγοντας.

Παράλληλα, τα πρώτα στοιχεία από την επιδημιολογική διερεύνηση και τα ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν οι ασθενείς δεν δείχνουν να υπάρχει κάποιο κοινό μαζικό γεγονός, όπως μια κοινωνική εκδήλωση, που θα μπορούσε να εξηγήσει τη συγκέντρωση των περιστατικών.

Στο μικροσκόπιο το νερό μετά τις πλημμύρες

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές είναι εάν τα περιστατικά σχετίζονται με τις πρόσφατες πλημμύρες και πιθανές ζημιές ή προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης.

Για τον λόγο αυτό έχουν ληφθεί δείγματα νερού από διαφορετικά σημεία, τα οποία αποστέλλονται σε πιστοποιημένα εργαστήρια για αναλύσεις. Στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει κάποια μικροβιακή μόλυνση ή άλλη επιβάρυνση του πόσιμου νερού.

«Αν αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει η παραμικρή επιβάρυνση του πόσιμου νερού, δεν μπορεί να ευθύνεται το νερό, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι προηγήθηκαν πλημμύρες», εξήγησε ο κ. Βασιλακόπουλος.

Τα τελικά συμπεράσματα αναμένεται να προκύψουν από τον συνδυασμό των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που αφορούν τους ασθενείς, καθώς και των ελέγχων που γίνονται σε δείγματα νερού και λυμάτων. Η έρευνα πραγματοποιείται σε συνεργασία του ΕΟΔΥ με την Περιφέρεια Κρήτης και τις τοπικές Αρχές.

Ο κ. Παπαδάκης σημείωσε, πάντως, ότι εάν υπήρχε μία κοινή πηγή μόλυνσης μέσω του νερού, θα ήταν πιθανό να είχε προκύψει πολύ μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες της Περιφέρειας παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα για πιθανές επιπτώσεις των πλημμυρών στη δημόσια υγεία. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα στάσιμα νερά και την πιθανή αύξηση των κουνουπιών, αλλά και στη διαχείριση των νεκρών ζώων που προέκυψαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα.

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