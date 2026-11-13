ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Η επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

ΕΟΔΥ: Δύο νέοι θάνατοι από COVID-19 και ένας από γρίπη την τελευταία εβδομάδα
ΥΓΕΙΑ
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  • Η θετικότητα για γρίπη και COVID19 στην κοινότητα και οι νοσηλείες παρουσιάζουν αύξηση την εβδομάδα 2 με 8 Νοεμβρίου.
  • Καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι από COVID19, μία νέα διασωλήνωση και 186 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID19.
  • Η θετικότητα για γρίπη έφτασε το 10%, με 83 νέες εισαγωγές και έναν νέο θάνατο από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.
  • Συνολικά έχουν καταγραφεί 16 σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι από την αρχή της επιτήρησης.
  • Η θετικότητα για αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV) παραμένει σε πολύ χαμηλά επίπεδα στην κοινότητα και στα νοσοκομεία.
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Αύξηση καταγράφει η θετικότητα για γρίπη και COVID-19 στην κοινότητα, όπως και οι νοσηλείες, σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 2-8 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα στην έκθεση αναφέρονται τα εξής:

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις κινείται σε χαμηλά επίπεδα, παρουσιάζοντας ανοδική τάση.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού – SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 εισαγωγές κινείται σε χαμηλά επίπεδα, με μικρές εβδομαδιαίες αυξομειώσεις.

Ιός SARS-CoV-2 – λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα που προκύπτει από το σύνολο των SARS-CoV-2 διαγνωστικών ελέγχων στην επικράτεια παρουσιάζει ανοδική τάση.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 186 νέες εισαγωγές COVID-19, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=161).

Καταγράφηκε μία νέα διασωλήνωση και δύο νέοι θάνατοι.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), άγγιξε το 10% (επιδημικό κατώφλι που σηματοδοτεί την εποχική δραστηριότητα της γρίπης), σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 83 νέες εισαγωγές γρίπης, παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα (Ν=58). Καταγράφηκε ένα νέο σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 16 κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και τέσσερις θάνατοι με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Μεταξύ 593 δειγμάτων ανευρέθηκαν 37 θετικά δείγματα για ιούς γρίπης, και συγκεκριμένα 36 τύπου Α και ένα τύπου Β.

Από τα 33 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, 20 (91%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1) pdm09 και τρία (9%) στον υπότυπο Α(Η3).

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI κυμαίνεται σταθερά σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

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