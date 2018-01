Αποκάλυψη: Αυτά είναι τα πέντε ονόματα για τα Σκόπια που προτείνει ο Νίμιτς

Οι συγκεκριμένες ονομασίες δημοσιεύονται ήδη και στη σκοπιανή ιστοσελίδα www.MKD.mk, στη σλαβική γλώσσα και είναι τα εξής:

Republika Nova Makedonija (Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας),

Republika Severna Makedonija (Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας),

Republika Gorna Makedonija (Δημοκρατία της Άνω Μακεδονίας),

Republika Vardarska Makedonija (Δημοκρατία της Μακεδονίας του Βαρδάρη) και

Republika Makedonija (Skopje) [Δημοκρατία της Μακεδονίας (Σκόπια)].

Όπως αναφέρει η ίδια πηγή, η σύντομη γραφή των ονομάτων προτείνεται αντιστοίχως να είναι Nova Makedonija, Severna Makedonija, Gorna Makedonija, Vardarska Makedonija και Makedonija (Skopje).

Σύμφωνα, πάντα, με τις πληροφορίες που επικαλείται το «Βήμα», στις προτάσεις του κ. Νίμιτς προς τους διαπραγματευτές της Ελλάδας και των Σκοπίων, δεν φαίνεται να τίθεται ζήτημα ταυτότητας.

Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό της ονομασίας της γλώσσας για τη γείτονα χώρα, προτείνεται είτε η γραφή «makedonski» είτε μία πιο περιγραφική της ονομασία, πχ «επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας της Νέας Μακεδονίας».

Εξάλλου, ως προς τη γραφής της υπηκοότητας, προτείνεται είτε η σλαβική γραφή «makedonska» είτε η περιγραφή π.χ. «nationality of the Republic on Nova Makedonija».

Κατά τα λοιπά, υπενθυμίζεται πως ο κ. Νίμιτς έχει τονίσει πως η χρήση του ονόματος θα είναι erga omnes, δηλαδή θα έχει ισχύ τόσο σε διεθνείς οργανισμούς όσο και για τις διμερείς σχέσεις της χώρας.

