Ραγδαίες εξελίξεις: Μετά τα Ίμια οι Τούρκοι αποκλείουν με NAVTEX το Καστελλόριζο

Η Navtex εκδόθηκε για την Πέμπτη (15/02), με σκοπό, όπως αναφέρει, την άσκηση για έρευνα και διάσωση από τουρκικές δυνάμεις...

Αναλυτικά τι αναφέρει η Navtex:

Η NAVTEXQ

ZCZC FA91 ANTALYA TURK RADIO ZCZC

130654 UTC FEB 18

NAVTEX NW NR0235/18

MEDITERRANEAN SEA

SEARCH AND RESCUE (SAR) EXERCISE, ON 15 FEB 18 FROM 1100Z TO 1500Z OUT OF FOREIGN TERRITORIAL WATERS IN AREA BOUNDED BY;

36 21.44 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 08.88 E

35 39.64 N – 029 59.60 E

36 12.92 N – 029 59.60 E

CAUTION ADVISE

Πηγή: militaire.gr