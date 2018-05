Συναγερμός: Η Τουρκία βγάζει ξανά τον στόλο της στο Αιγαίο

Η έκδοση των σχετικών NAVTEX έγινε, μάλιστα, λίγες ώρες μετά το τετ α τετ που είχαν στις Βρυξέλλες οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ Ελλάδας και Τουρκίας, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης και στρατηγός Χουλουσί Ακάρ αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα ο σταθμός της Σμύρνης δεσμεύει μια ευρεία θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σκύρου και Ψαρών για δύο αεροναυτικές ασκήσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 28, 29 και 30 Μαΐου από τις οκτώ το πρωί έως στις τρεις το μεσημέρι και στις 31 Μαΐου από τις δώδεκα έως στις τρεις το μεσημέρι.

Μετά από μια ανάπαυλα έντεκα ημερών, σύμφωνα με την NAVTEX οι Τούρκοι επιστρέφουν στην ίδια περιοχή το διήμερο 11 και 12 Ιουνίου πάλι από τις οκτώ το πρωί έως στις τρεις το μεσημέρι. Λιγότερο από 24 ώρες αργότερα, στις 13 Ιουνίου η περιοχή δεσμεύεται για τον ίδιο σκοπό ακριβώς στην ίδια χρονική ζώνη, δηλαδή από τις οκτώ το πρωί έως στις τρεις το μεσημέρι.

TURNHOS N/W : 0581/18

AEGEAN SEA

FIRING EXERCISE,

ON 28-30 MAY 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 31 MAY 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 11 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z, 12 JUN 18 FROM 0901Z TO 1200Z, 13 JUN 18 FROM 0500Z TO 1200Z IN AREA BOUNDED BY;

38 45.00 N – 025 21.00 E

38 45.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 024 52.00 E

38 18.00 N – 025 21.00 E

CAUTION ADVISED.

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: «Απελευθερώστε άμεσα τους δυο στρατιωτικούς»

Ξεκάθαρο μήνυμα προς τον Τούρκο στρατηγό Χουλουσί Ακάρ, για την άμεση απελευθέρωση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, που εξακολουθούν να κρατούνται στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης, έστειλε την Τετάρτη (16/05/2018) ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση που είχαν οι δύο ανώτατοι στρατιωτικοί στο περιθώριο της Συνόδου της στρατιωτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, ο κ. Αποστολάκης μετέφερε στον κ. Ακάρ τις ξεκάθαρες ελληνικές θέσεις.

Υπενθυμίζεται πως τόσο ο υπολοχαγός Άγγελος Μητρετώδης όσο και ο ΕΠ.ΟΠ. λοχίας Δημήτρης Κούκλατζης, παραμένουν εδώ και 77 ημέρες κρατούμενοι στη γείτονα, χωρίς να έχει στοιχειοθετηθεί σαφές κατηγορητήριο εναντίον τους.

