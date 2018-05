Σκοπιανό: «Πυρετός» διαπραγματεύσεων Κοτζιά - Ντιμιτρόφ για το όνομα

New York: FM @NikosKotzias meets w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στη Νέα Υόρκη παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz pic.twitter.com/Ib5rYLM3qO