Μάλιστα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα δεν ξέχασε τη «Βαλεντίνα» του Μισέλ και της έστειλε ένα όμορφο μήνυμα μέσω του λογαριασμού του στο Twitter.

Όπως γράφει ο Μπαράκ Ομπάμα, «μπορεί να πέρασαν 28 χρόνια κοινής ζωής, αλλά πάντα αισθάνεται ότι όλα είναι καινούργια στη σχέση τους».

Happy Valentine’s Day, @michelleobama! Almost 28 years with you, but it always feels new. pic.twitter.com/O0UhJWoqGN