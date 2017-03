Ιστορική στιγμή για τη Βρετανία: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία που ξεκινά το Brexit

Αυτή η επιστολή που θα σταλεί την επόμενη Τετάρτη θα σηματοδοτήσει την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης των δύο ετών έως το Brexit και θα επιτρέψει την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ του Λονδίνου και των Βρυξελλών τις επόμενες εβδομάδες.



Η Βρετανία έχει ενημερώσει το γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ντόναλντ Τουσκ για την πρόθεση της Μέι, δήλωσε ο εκπρόσωπος διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει τη διενέργεια πρόωρων εκλογών.

Within 48 hours of the UK triggering Article 50, I will present the draft #Brexit guidelines to the EU27 Member States. — Donald Tusk (@eucopresident) March 20, 2017

Έτοιμη δηλώνει και η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις του Brexit για την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε σήμερα (20/3) εκπρόσωπος αφού η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι θα εκκινήσει επισήμως τη διαδικασία στις 29 Μαρτίου.

«Τα πάντα είναι έτοιμα σε αυτή την πλευρά», δήλωσε σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων ο Μαργαρίτης Σχοινάς, επικεφαλής εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο ίδιος σημείωσε ότι οι διαπραγματεύσεις θα εκκινήσουν αφού θα έχουν συναντηθεί τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ για να επιβεβαιώσουν την διαπραγματευτική δικαιοδοσία της Κομισιόν.



Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε σήμερα (20/3) ότι θα παρουσιάσει στα 27 μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης το σχέδιο των διαπραγματεύσεων για το Brexit εντός 48 ωρών από τη στιγμή που το Λονδίνο θα έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της ευρωπαϊκής συνθήκης, στις 29 Μαρτίου.

Ξεκινά περιοδείες η Τερέζα Μέι

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τερέζα Μέι, θα επισκεφθεί την Ουαλία σήμερα, ως μέρος μιας προσπάθειας να συνδιαλλαγεί με όλα τα έθνη του Ηνωμένου Βασιλείου προτού εκκινήσει επίσημα την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα ακολουθήσουν επισκέψεις σε Σκωτία και Βόρεια Ιρλανδία για να ακούσει δημόσιες γνώμες.

Το περσινό δημοψήφισμα για την έξοδο εξέθεσε τις ρωγμές που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ενότητα του Ηνωμένου Βασιλείου, με την πλειοψηφία των κατοίκων της Σκωτίας και της Βόρειας Ιρλανδίας να παραμένουν υπέρμαχοι της ΕΕ αλλά να βρίσκονται σε μειοψηφία σε σχέση με τους κατοίκους της Αγγλίας και της Ουαλίας, οι οποίοι υποστήριξαν την έξοδο από την ΕΕ.

Σε μια οξεία πρόκληση προς τη Μέι, η πρώτη υπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως θα προωθήσει ένα νέο δημοψήφισμα για αυτονομία της Σκωτίας εφόσον συνάντησε «έναν τούβλινο τοίχο αδιαλλαξίας» στο Λονδίνο όταν ζήτησε ξεχωριστή συμφωνία εξόδου για τη Σκωτία. Η Μέι αρνήθηκε την πρόταση, λέγοντας ότι δεν είναι κατάλληλη η στιγμή.

Στη Βόρεια Ιρλανδία, το μεγαλύτερο εθνικιστικό κόμμα, Σιν Φέιν, έχει επίσης δηλώσει ότι επιθυμεί ένα δημοψήφισμα αποχώρισης από το Ηνωμένο Βασίλειο «το ταχύτερο δυνατόν» για να ενωθεί με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας.

Σήμερα η Μέι και ο υπουργός για θέματα Brexit Ντέιβιντ Ντέιβις θα συναντηθούν με τον πρώτο υπουργό της Ουαλίας Κάρουϊν Τζόουνς και εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου για να συζητήσουν πώς μπορεί η Ουαλία να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες που θα της προσφέρει το Brexit, είπε το γραφείο της.

@NicolaSturgeon: Tories must not block Scotland having a choice between a hard Brexit and independence. #ScotRef https://t.co/f7ZW6F5kkE — The SNP (@theSNP) March 20, 2017

«Από την πρώτη μου μέρα έχω δηλώσει ξεκάθαρα την αποφασιστικότητά μου να ενισχύσω και να διατηρήσω την πολύτιμη ενότητα (της χώρας). Έχω επίσης ξεκαθαρίσει ότι καθώς αποχωρούμε από την ΕΕ, θα εργασθώ για να παραδώσω μια συμφωνία η οποία συμφέρει όλο το Ηνωμένο Βασίλειο», είπε η Μέι σε δήλωσή της πριν την επίσκεψη.

«Θέλω κάθε μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει στο έπακρο τις ευκαιρίες του μέλλοντος, και τις ουαλικές επιχειρήσεις να ωφεληθούν από το πιό ελεύθερο εμπόριο δυνατόν, ως μέλη ενός παγκόσμια συναλλασσόμενου έθνους».