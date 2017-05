Έκρηξη Manchester - Ντόναλντ Τραμπ: «Οι άνθρωποι πίσω από την επίθεση είναι άθλια και χαμένα κορμιά»

Έπειτα από τις συνομιλίες που είχε με τον παλαιστίνιο πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς στη Βηθλεέμ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ο Τραμπ δήλωσε πως οι ΗΠΑ είναι «απολύτως αλληλέγγυες» με τον βρετανικό λαό.

«Απευθύνω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου σ' αυτούς που τόσο τρομερά επλήγησαν σ' αυτή την τρομοκρατική επίθεση και στους πολλούς που σκοτώθηκαν και στις οικογένειές τους, τόσο πολλές οικογένειες των θυμάτων», δήλωσε ο Τραμπ. «Τόσοι πολλοί νέοι, ωραίοι αθώοι άνθρωποι που ζούσαν και χαίρονταν τη ζωή τους δολοφονήθηκαν από άθλιους losers».

We stand in absolute solidarity with the people of the United Kingdom. pic.twitter.com/X6fUUxxYXE