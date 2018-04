Πόλεμος Συρία: Οι πρώτες εικόνες από τη φλεγόμενη Δαμασκό

Οι επιδρομές εναντίον του προγράμματος χημικών όπλων της Συρίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώθηκαν, δήλωσε ο αρχηγός του αμερικανικού γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας, ο στρατηγός Τζόζεφ Ντάνφορντ, μετά την επίθεση που εξαπολύθηκε με πυραύλους και Βρετανικά αεροπλάνα σε στοχευμένες περιοχές στην Συρία.

Ο στρατηγός, ο οποίος μίλησε στο Πεντάγωνο μαζί με τον υπουργό Άμυνας Τζιμ Μάτις, δήλωσε ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία άλλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή, τονίζοντας ότι οι σύμμαχοι φρόντισαν να αποφύγουν να χτυπήσουν ρωσικές δυνάμεις, που έχουν μαζική παρουσία στη χώρα, αλλά ότι η Μόσχα δεν είχε προειδοποιηθεί εκ των προτέρων για την επέμβαση.

#Damascus skies on fire. #SAA intercepting US, UK, French, Israeli missiles. Criminal rogue states are tipping us towards a world war. pic.twitter.com/GaXkzWQLa5