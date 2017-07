ΣΦΕΕ Business Day: Τάσεις και προοπτικές επιχειρηματικότητας και απασχόλησης

Οι φοιτητές ενημερώθηκαν από διακεκριμένα στελέχη της φαρμακευτικής βιομηχανίας για τις τάσεις και τις προοπτικές που υπάρχουν στο χώρο του φαρμάκου, τις ευκαιρίες που προσφέρει ο κλάδος για επιχειρηματικότητα και απασχόληση, καθώς και τις απαιτούμενες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει κάποιος για να πετύχει στο χώρο αυτό. Η εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΦΕΕ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017, στο αμφιθέατρο της εταιρίας GlaxoSmithKline, (GSK). Το πρόγραμμα Business Day οργανώνει ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιορδάνης Λαδόπουλος. Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της GSK, κ. Roberto Greco καλωσόρισε τους φοιτητές και τους ευχήθηκε καλή σταδιοδρομία.

Μέσω του ΣΦΕΕ Business Day, αναδείχθηκαν η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου της Υγείας και κυρίως οι ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και απασχόλησης που υπάρχουν για τους νέους ανθρώπους, οι οποίοι με το ταλέντο και το επιστημονικό τους υπόβαθρο, μπορούν να τις αξιοποιήσουν και να εργαστούν μέσω προγραμμάτων έμμισθης εξειδίκευσης.

Παράλληλα, οι εισηγητές που συμμετείχαν στο φετινό Business Day, αναφέρθηκαν στους τρόπους λειτουργίας και τη φιλοσοφία μεγάλων εταιρειών του κλάδου, τα επιχειρηματικά μοντέλα που κερδίζουν έδαφος και έδωσαν πρακτικές συμβουλές στους νέους επιστήμονες για μια επιτυχή καριέρα.

Ο Αντιπρόεδρος του ΣΦΕΕ και Γενικός Διευθυντής της Novo Nordisk, κ. Ολύμπιος Παπαδημητρίου, τόνισε ότι «το “ΣΦΕΕ Business Day” πραγματοποιήθηκε για τέταρτη συνεχή χρονιά με επιτυχία, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον -και αυτό είναι το πιο σημαντικό - για όλους, τόσο τις εταιρίες μέλη του ΣΦΕΕ όσο και τους φοιτητές, οι οποίοι έρχονται να γνωρίσουν και να ενημερωθούν για έναν κλάδο, που επενδύει διαχρονικά στην έρευνα και την ανάπτυξη. Έναν κλάδο που αναζητεί και ενθαρρύνει την καινοτομία, το ταλέντο και την σκέψη, σε περισσότερες από 31 διαφορετικές ειδικότητες, με μοναδική στόχευση την ικανοποίηση της ελπίδας να αποκτήσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους, χωρίς διακρίσεις. Η επένδυση στο επιστημονικό δυναμικό της πατρίδας μας επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία στοιχεία που αναδεικνύουν ότι ο κλάδος, παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε κατά την οκταετία της κρίσης, περιλαμβάνεται στους 10 πρώτους της ελληνικής οικονομίας με αύξηση της απασχόλησης. Για αυτόν ακριβώς το λόγο και η προσπάθεια μας στο «εργαστήριο» του “ΣΦΕΕ Business Day”, που πλέον αποτελεί θεσμό, δεν είναι άλλη από την γνωριμία και την αμφίδρομη επικοινωνία των νέων φοιτητών και επιστημόνων με τα στελέχη του κλάδου, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες πρακτικής, σταδιοδρομίας και επιχειρηματικότητας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά και τον Καθηγητή Ι. Λαδόπουλο, ο οποίος συμβάλλει ενεργά σε αυτήν την δημιουργική προσπάθεια».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του PhRMA Innovation Forum (PIF) και Διευθύνων Σύμβουλος της Janssen, κ. Μάκης Παπαταξιάρχης, σημείωσε ότι οι νέοι με ήθος, συνέπεια και αξιοσύνη είναι φορείς της αλλαγής και αποτελούν μοναδικό κεφάλαιο της χώρας και ότι με εργατικότητα και συνεχή αυτοβελτίωση, θα καταφέρουν να υλοποιήσουν όλους τους στόχους τους.

Η κα Έλενα Χουλιάρα, Διευθύνουσα Σύμβουλος της AstraZeneca, υπογράμμισε ότι «ο φαρμακευτικός κλάδος ήταν συνειδητή επιλογή για εμένα, πρώτον γιατί το τελικό προϊόν, αυτό που παρέχουμε στην κοινωνία είναι κάτι που έχει αξία στις ζωές των ανθρώπων και δεύτερον για το ανθρωποκεντρικό πρόσωπο των φαρμακευτικών επιχειρήσεων. Εσείς ως νέα παιδιά, δεν πρέπει να έχετε στεγανά. Μπορείτε να δείτε τι σας ενδιαφέρει, με τι θέλετε να ασχοληθείτε επαγγελματικά, ανεξάρτητα από αυτό που σπουδάσατε. Να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να προσπαθείτε να κερδίζετε εμπειρίες γιατί έτσι μόνο θα μπορέσετε να εξελιχθείτε».



Την ημερίδα τίμησαν με τη συμμετοχή τους ως ομιλητές Γενικοί Διευθυντές, καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών μελών του ΣΦΕΕ. Αναλυτικά: Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Σύμβουλος Διοίκησης Elpen, Παναγιώτης Ανδρέου, Head of Sales General Medicines Sanofi, Μάκης Γρηγοριάδης, HR Manager Servier, Μανώλης Μιτάκης, Head of Public Affairs & Communications Boehringer Ingelheim, Σωτήρης Μποτόζης, Commercial Director Astellas, Χρήστος Χρηστίδης, HR Manager Vianex/Vian, Σόνια Μουσαβερέ, Head of Communications / PGA Bayer, Βένια Γκέγκιου, HR Director Janssen, Τζένη Τσιμικλή, HR Country Head GSK, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής Novo Nordisk, Μάκης Παπαταξιάρχης, Διευθύνων Σύμβουλος Janssen, Έλενα Χουλιάρα, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος AstraZeneca, Ιορδάνης Λαδόπουλος, Καθηγητής Οργάνωσης & Διοίκησης ΑΣΟΕΕ.

H εκπαιδευτική ημερίδα του ΣΦΕΕ εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Υπεύθυνης Δραστηριοποίησης και Ανάπτυξης του Συνδέσμου.