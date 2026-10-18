Με το νέο #2 η smart επέστρεψε στις ρίζες της

Η smart παρουσίασε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού το νέο #2, επιστρέφοντας στη φιλοσοφία του fortwo. Το αμιγώς ηλεκτρικό διθέσιο διατηρεί τις μικρές εξωτερικές διαστάσεις και την κίνηση στους πίσω τροχούς, αλλά βασίζεται σε μια καινούργια πλατφόρμα, με μεγαλύτερη μπαταρία και περισσότερες δυνατότητες φόρτισης.

Το μήκος του είναι μόλις 2,746 μέτρα -στην ειδική Couture Edition είναι κατά 2 χιλιοστά πιο μεγάλο- ενώ οι τροχοί είναι και πάλι τοποθετημένοι κοντά στις άκρες του αμαξώματος, περιορίζοντας τους προβόλους. Ο κύκλος στροφής των μόλις 6,95 μέτρων διευκολύνει τους ελιγμούς στους στενούς δρόμους και τη στάθμευση.

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