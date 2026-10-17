Το Jimny μεταμορφώνεται σε αμερικανικό SUV της δεκαετίας του ‘90

Snapshot Η ιαπωνική C.L.Link μεταμορφώνει πεντάθυρο Suzuki Jimny Nomade σε SUV με αμερικανικές επιρροές της δεκαετίας του ’90, βασισμένο στο GMC Typhoon.

Το εμπρός μέρος του Jimny αποκτά τετραγωνισμένους προβολείς, νέα μάσκα και επανασχεδιασμένο προφυλακτήρα, ενώ το πίσω μέρος έχει νέο πάνελ και σκουρόχρωμα φώτα.

Η ανάρτηση χαμηλώνει το όχημα κατά περίπου 25 χιλιοστά με ελατήρια Eibach και αμορτισέρ Bilstein, ενώ τοποθετούνται ζάντες 16 ιντσών και ελαστικά Toyota Open Country H/T II.

Στόχος της C.L.Link είναι να συνδυάσει την εμφάνιση των αμερικανικών SUV της εποχής με τις μικρές διαστάσεις και τον πρακτικό χαρακτήρα του Jimny.

Η επίσημη παρουσίαση του αναβαθμισμένου Jimny θα γίνει στο Tokyo Auto Salon 2027, χωρίς προς το παρόν να έχουν ανακοινωθεί τιμές. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Το Suzuki Jimny έχει αποτελέσει τη βάση για αρκετές μετατροπές, όμως η τελευταία δημιουργία της ιαπωνικής C.L.Link ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση. Σε συνεργασία με τον Ryo Ishikawa, η εταιρεία από τη Χιροσίμα μεταμορφώνει το πεντάθυρο Jimny Nomade σε ένα μικρό SUV με έντονες αμερικανικές επιρροές από τη δεκαετία του ‘90.

Η βασική αλλαγή εντοπίζεται στο εμπρός μέρος, όπου οι χαρακτηριστικοί στρογγυλοί προβολείς έχουν αντικατασταθεί από τετραγωνισμένους. Η νέα μάσκα και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας παραπέμπουν στο GMC Typhoon, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σπορ SUV της εποχής.

Οι παρεμβάσεις συνεχίζονται πίσω, με νέο πάνελ στο χρώμα του αμαξώματος, σκουρόχρωμα φώτα και διαφορετικά διακοσμητικά στοιχεία. Παράλληλα, έχει τοποθετηθεί τελικό εξάτμισης C.L.Link Type 1.

Αλλαγές υπάρχουν και στην ανάρτηση, με ελατήρια Eibach και αμορτισέρ Bilstein που μειώνουν την απόσταση από το έδαφος κατά περίπου 25 χιλιοστά. Το σύνολο συμπληρώνουν ζάντες Union Rim TX 16 ιντσών και ελαστικά Toyota Open Country H/T II διαστάσεων 215/70 R16.

Η C.L.Link επιδιώκει να συνδυάσει τη χαρακτηριστική εμφάνιση των αμερικανικών SUV της εποχής με τις κόμπακτ διαστάσεις του Jimny, χωρίς να αλλοιώσει σημαντικά τον πρακτικό του χαρακτήρα.

Η επίσημη παρουσίαση έχει προγραμματιστεί για το Tokyo Auto Salon 2027, που θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 17 Ιανουαρίου, ενώ προς το παρόν, δεν έχουν ανακοινωθεί τιμές.

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