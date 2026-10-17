Ford Ranger: Αγωνιστικό DNA και 281 ίπποι
Η εμφάνισή της δύσκολα περνά απαρατήρητη. Φαρδύτεροι θόλοι, ειδικοί προφυλακτήρες, πλευρικά μαρσπιέ και μια μικρή πίσω αεροτομή τύπου ducktail δημιουργούν ένα ιδιαίτερα δυναμικό σύνολο.
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Το Ford Ranger αποκτά μια ακόμη πιο επιθετική εκδοχή, με την υπογραφή της MS-RT και σχεδιαστικές επιρροές από τους αγώνες ράλι. Το νέο Ranger MS-RT Champion Edition παρουσιάστηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Παρισιού, συνδυάζοντας την πρακτικότητα ενός pick-up με τη φιλοσοφία ενός σπορ αυτοκινήτου.
Η ειδική έκδοση εξελίχθηκε από τη M-Sport Road Technology, που συνδέεται με τη γνωστή αγωνιστική ομάδα M-Sport, και διατίθεται αποκλειστικά με διπλή καμπίνα.
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