Volkswagen ID. Tiguan: Στην Ελλάδα από 45.290 ευρώ

Το νέο ID. Tiguan θα διατίθεται παράλληλα με τις συμβατικές και υβριδικές εκδόσεις του γνωστού SUV

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Volkswagen ID. Tiguan: Στην Ελλάδα από 45.290 ευρώ
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Η Volkswagen ανοίγει τις προπαραγγελίες του νέου ID. Tiguan στην ελληνική αγορά, με τιμές που ξεκινούν από 45.290 ευρώ. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV διαδέχεται τα ID.4 και ID.5, υιοθετώντας ένα από τα πιο επιτυχημένα ονόματα στην ιστορία της γερμανικής εταιρείας.

Με περισσότερα από 8,3 εκατομμύρια Tiguan να έχουν κατασκευαστεί παγκοσμίως, η Volkswagen ποντάρει στην αναγνωρισιμότητα του μοντέλου για να ενισχύσει την παρουσία της στην ηλεκτροκίνηση.

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