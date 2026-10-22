Honda Civic: Αποκτά εικονικό κιβώτιο 8 σχέσεων και πιο σπορ χαρακτήρα

Snapshot Το ανανεωμένο Honda Civic υιοθετεί το σύστημα S+ Shift που προσομοιώνει ένα αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων μέσω λογισμικού.

Το Active Sound Control ενισχύει τον ήχο του κινητήρα για να συνοδεύει τις εικονικές αλλαγές σχέσεων.

Ο οδηγός μπορεί να ενεργοποιεί το S+ Shift και να αλλάζει σχέσεις μέσω paddles πίσω από το τιμόνι.

Το υβριδικό σύστημα παραμένει αμετάβλητο με κινητήρα 2.0 λίτρων και ηλεκτροκινητήρα 184 ίππων.

Η έκδοση Sport αποκτά αναβαθμισμένο ηχοσύστημα Bose, μαύρη γυαλιστερή κεραία και κόκκινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό και εξωτερικό. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η Honda συνεχίζει να βελτιώνει το Civic, δίνοντας αυτή τη φορά μεγαλύτερη έμφαση στην οδηγική εμπειρία. Η σημαντικότερη προσθήκη είναι το σύστημα S+ Shift, το οποίο γνωρίσαμε στο νέο Prelude και μεταφέρεται πλέον στο δημοφιλές υβριδικό hatchback, μαζί με ορισμένες αλλαγές στον εξοπλισμό και την εμφάνιση.

Το S+ Shift προσομοιώνει τη λειτουργία ενός αυτόματου κιβωτίου οκτώ σχέσεων, παρότι το Civic δεν διαθέτει συμβατικό κιβώτιο ταχυτήτων. Μέσω του λογισμικού, προσαρμόζονται η απόκριση του συστήματος κίνησης και οι στροφές του βενζινοκινητήρα, δημιουργώντας την αίσθηση αλλαγής σχέσεων, όπως σε ένα συμβατικό αυτόματο κιβώτιο.

01 02 02 02

Παράλληλα, το Active Sound Control ενισχύει τον ήχο του κινητήρα, ώστε να ακολουθεί τις εικονικές αλλαγές σχέσεων. Ο οδηγός ενεργοποιεί τη λειτουργία από έναν διακόπτη S+ στην κεντρική κονσόλα και μπορεί να αλλάζει σχέσεις χρησιμοποιώντας τα paddles πίσω από το τιμόνι. Στα κατεβάσματα, το σύστημα συγχρονίζει τις στροφές και δημιουργεί την αντίστοιχη αίσθηση επιβράδυνσης.

Κάτω από το καπό δεν υπάρχουν αλλαγές. Το Civic e:HEV διατηρεί το υβριδικό σύστημα με τον κινητήρα βενζίνης των 2.000 κυβικών και τον ηλεκτροκινητήρα των 184 ίππων και των 315 Nm. Στις περισσότερες συνθήκες, την κίνηση αναλαμβάνει ο ηλεκτροκινητήρας, με τον θερμικό κινητήρα να λειτουργεί κυρίως ως γεννήτρια.

Η έκδοση Sport αποκτά επίσης αναβαθμισμένο ηχοσύστημα Bose, μαύρη γυαλιστερή κεραία οροφής και κόκκινες λεπτομέρειες στο εσωτερικό και στη μάσκα. Στη βρετανική αγορά, το S+ Shift περιλαμβάνεται στο βασικό εξοπλισμό των Sport και Advance.

Με αυτές τις αλλαγές, η Honda επιχειρεί να προσθέσει περισσότερο οδηγικό ενδιαφέρον στο Civic, χωρίς να μεταβάλει τη βασική φιλοσοφία του αποδοτικού υβριδικού συστήματος.

Διαβάστε επίσης