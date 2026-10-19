Ferrari Luce: Ο Jeff Bezos πίσω από την απόφαση για την πρώτη ηλεκτρική Ferrari

Snapshot Μια συζήτηση του Johnann με τον Jeff Bezos το 2016 ενίσχυσε την πεποίθηση της Ferrari να προχωρήσει στην ηλεκτροκίνηση.

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, Luce, σχεδιάστηκε από την εταιρεία LoveFrom με επικεφαλής τον Jony Ive.

Η Luce έχει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες συνολικής απόδοσης 1.050 ίππων και επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα.

Η μπαταρία 122 kWh προσφέρει αυτονομία 530 χιλιομέτρων.

Η τιμή της Ferrari Luce στην Ευρώπη είναι 550.000 ευρώ, διατηρώντας τον αποκλειστικό χαρακτήρα της μάρκας. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Η πρώτη αμιγώς ηλεκτρική Ferrari, η Luce, έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις, τόσο για την επιλογή της ηλεκτροκίνησης όσο και για την ιδιαίτερη σχεδίασή της. Ωστόσο, η ιστορία πίσω από τη δημιουργία της έχει μια απρόσμενη σύνδεση με τον Jeff Bezos, ιδρυτή της Amazon.

Όπως αποκάλυψε ο πρόεδρος της Ferrari, John Elkann μια συζήτηση που είχε με τον Bezos το 2016, κατά τη διάρκεια συνεδρίου, τον έκανε να αντιμετωπίσει πιο σοβαρά την προοπτική ενός ηλεκτρικού μοντέλου.

«Δεν γνωρίζω τίποτα από αυτοκίνητα, αλλά γνωρίζω από καινοτομία. Και πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσετε πολύ σοβαρά τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα», φέρεται να του είχε πει τότε ο Bezos.

Η συγκεκριμένη συζήτηση δεν αποτέλεσε απαραίτητα τη μοναδική αιτία για την εξέλιξη της Luce, αλλά, σύμφωνα με τον Elkann, ενίσχυσε την πεποίθηση ότι η Ferrari έπρεπε να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση.

Η σχεδίαση της Luce ανατέθηκε στη LoveFrom, την εταιρεία στην οποία συμμετέχει ο πρώην επικεφαλής σχεδιασμού της Apple, Jony Ive. Το αποτέλεσμα διαφοροποιείται αισθητά από τις παραδοσιακές Ferrari, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις.

Από τεχνικής πλευράς, πάντως, οι επιδόσεις παραμένουν εντυπωσιακές. Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες αποδίδουν συνολικά 1.050 ίππους, εξασφαλίζοντας ένα 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 2,5 δεύτερα. Η μπαταρία των 122 kWh εξασφαλίζει αυτονομία 530 χιλιομέτρων.

Τέλος, να πούμε ότι η τιμή της Ferrari Luce στην Ευρώπη φτάνει τις 550.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αλλάζει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της ιταλικής μάρκας.

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