Αυτό είναι ίσως το πιο χαμηλωμένο Land Rover στον κόσμο!

Snapshot Το Slamd-Rover είναι ένα Land Rover Series III με αμάξωμα Land Rover και μηχανικά μέρη VW Beetle του 1968.

Το όχημα έχει πολύ χαμηλωμένο ύψος, σχεδόν ακουμπά στην άσφαλτο, χάρη σε πνευματική ανάρτηση με ρύθμιση ύψους μέσω τηλεχειριστηρίου.

Το πλαίσιο του Beetle έχει κοντύνει και φέρει ζάντες 17 ιντσών από Porsche, ενώ το αμάξωμα έχει ματ πράσινο χρώμα και μπεζ οροφή από έκδοση Safari.

Ο κινητήρας είναι αερόψυκτος τετρακύλινδρος boxer 1.600 κ.εκ. από VW Type 2 Bus με δύο καρμπιρατέρ και χειροποίητη εξάτμιση με διπλές απολήξεις.

Το Slamd-Rover πωλείται μέσω eBay για περίπου 17.300 ευρώ με δυνατότητα αποστολής εκτός Βρετανίας. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Όταν σκέφτεται κανείς ένα κλασικό Land Rover, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι η μεγάλη απόσταση από το έδαφος και οι εκτός δρόμου δυνατότητες. Ωστόσο, το συγκεκριμένο Series III έχει ακολουθήσει ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση, καθώς είναι τόσο χαμηλωμένο που σχεδόν ακουμπά στην άσφαλτο.

Το μοναδικό αυτό δημιούργημα ονομάζεται Slamd-Rover και βασίζεται σε ένα VW Beetle του 1968. Ο σημερινός ιδιοκτήτης το απέκτησε το 2020 ως ημιτελές πρότζεκτ και ολοκλήρωσε τη μετατροπή με τη βοήθεια των βρετανικών εταιρειών Dropworks Customs και Lowdown Transporters.

Το πλαίσιο του Beetle έχει κοντύνει, ενώ η πνευματική ανάρτηση επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ανεξάρτητα στους τέσσερις τροχούς, μέσω τηλεχειριστηρίου. Οι ζάντες 17 ιντσών προέρχονται από Porsche, με μία ακόμη τοποθετημένη πάνω στο καπό ως ρεζέρβα.

Το αμάξωμα προέρχεται από Land Rover Series III και διατηρεί τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σχεδίαση, με ματ πράσινο χρώμα και μπεζ οροφή από σπάνια έκδοση Safari. Τα περισσότερα παράθυρα έχουν αφαιρεθεί, ενώ το παρμπρίζ και τα μικρά χαρακτηριστικά παράθυρα Alpine έχουν διατηρηθεί.

Στο εσωτερικό συναντάμε ένα ειδικά κατασκευασμένο ενιαίο κάθισμα, ξύλινο τιμόνι, τρία όργανα και έναν ψηλά τοποθετημένο επιλογέα ταχυτήτων.

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Η μεγαλύτερη έκπληξη βρίσκεται πίσω, όπου έχει τοποθετηθεί ένας αερόψυκτος τετρακύλινδρος boxer 1.600 κυβικών από VW Type 2 Bus. Διαθέτει δύο καρμπιρατέρ, ειδικά εξαρτήματα εισαγωγής κατασκευασμένα με τρισδιάστατη εκτύπωση και χειροποίητη εξάτμιση με διπλές απολήξεις.

Το Slamd-Rover πωλείται μέσω eBay αντί 15.000 λιρών, περίπου 17.300 ευρώ, με δυνατότητα αποστολής και εκτός Βρετανίας. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο πωλητής, είναι το ιδανικό αυτοκίνητο για να εκνευρίσει όσους θεωρούν ότι ένα Land Rover πρέπει να παραμένει αυθεντικό!