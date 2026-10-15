ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση σημείωσαν οι πωλήσεις αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών τον Σεπτέμβριο

Snapshot Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025, φτάνοντας τις 21.902 μονάδες.

Οι πρώτες κυκλοφορίες καινούργιων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 4,2% τον Σεπτέμβριο του 2026, με 13.975 νέα οχήματα.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, οι συνολικές πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 3,1%, φτάνοντας τις 206.183.

Τον Σεπτέμβριο του 2026, οι πρώτες κυκλοφορίες μοτοσυκλετών άνω των 50 κυβικών αυξήθηκαν κατά 6,8%, φτάνοντας τις 7.660 μονάδες.

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2026, οι νέες κυκλοφορίες μοτοσυκλετών αυξήθηκαν κατά 3,5%, φτάνοντας τις 71.072. Snapshot powered by AI

Ήπια άνοδο κατέγραψε η αγορά αυτοκινήτου τον Σεπτέμβριο, με τις πρώτες κυκλοφορίες να αυξάνονται κατά 1,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.902 αυτοκίνητα, καινούργια ή μεταχειρισμένα από το εξωτερικό, έναντι 21.642 τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Καλύτερη ήταν η εικόνα στα καινούργια οχήματα, τα οποία ανήλθαν σε 13.975, από 13.412 τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,2%.

Στο εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου, οι πρώτες κυκλοφορίες αυτοκινήτων έφτασαν τις 206.183, έναντι 200.034 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,1%. Από αυτές, οι 124.490 αφορούσαν καινούργια αυτοκίνητα, αριθμός αυξημένος κατά 2,7% σε ετήσια βάση.

Μεγαλύτερη άνοδος στις μοτοσυκλέτες

Πιο έντονη ήταν η αύξηση στην αγορά μοτοσυκλέτας. Τον Σεπτέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 7.660 μοτοσυκλέτες άνω των 50 κυβικών, έναντι 7.172 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας άνοδο 6,8%.

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανήλθαν σε 7.460, από 6.905 τον Σεπτέμβριο του 2025, με την αύξηση να φτάνει το 8%.

Στο σύνολο των εννέα πρώτων μηνών του 2026, οι νέες κυκλοφορίες μοτοσυκλετών διαμορφώθηκαν στις 71.072, αυξημένες κατά 3,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες έφτασαν τις 68.026, επίσης με άνοδο 3,5%.

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