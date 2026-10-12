To INEOS Grenadier φοράει χακί!

Του Γιάννη Σκουφή

Το INEOS Grenadier δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει τις παραδοσιακές εκτός δρόμου δυνατότητες που χαρακτήριζαν το κλασικό Land Rover Defender. Πλέον, το βρετανικό 4x4 κάνει ένα ακόμη βήμα, καθώς επιλέχθηκε για χρήση από τον ιταλικό στρατό και τις υπηρεσίες Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας της Αυστρίας.

Η επιλογή του δεν είναι τυχαία. Το Grenadier βασίζεται στο παραδοσιακό πλαίσιο τύπου σκάλας, διαθέτει άκαμπτους άξονες εμπρός και πίσω και ανάρτηση με ελατήρια μεγάλων διαδρομών. Πρόκειται για χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν αντοχή και δυνατότητα μεταφοράς φορτίων σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες.

Στην Αυστρία, η προμήθεια πραγματοποιείται μέσω της εταιρείας Valentin Tusch, η οποία ειδικεύεται στις μετατροπές και στη θωράκιση αυτοκινήτων ειδικών αποστολών. Οι πρώτες παραδόσεις και δοκιμές προγραμματίζονται πριν από το τέλος του 2026.

Παράλληλα, η INEOS συμμετέχει στον διαγωνισμό του βρετανικού υπουργείου Άμυνας για το πρόγραμμα Light Mobility Vehicle, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση παλαιότερων στρατιωτικών Land Rover. Η ειδική έκδοση Enhanced Protection Vehicle διαθέτει θωρακισμένη καμπίνα με προστασία επιπέδου STANAG 2 απέναντι σε βαλλιστικές απειλές και εκρήξεις.

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Συνολικά, η εταιρεία σχεδιάζει εννέα στρατιωτικές εκδοχές του Grenadier, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις και με άλλες ευρωπαϊκές χώρες και μέλη του NATO. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Grenadier χρησιμοποιείται ήδη από ειδικές μονάδες στη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία, καθώς και από υπηρεσίες συνοριακής ασφάλειας σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.

Για την INEOS Automotive, η οποία πλέον εκπροσωπείται και στη χώρα μας, οι στρατιωτικές παραγγελίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και σε οικονομικό επίπεδο, καθώς δημιουργούν προοπτικές σταθερών, πολυετών συμβολαίων. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχουν ανακοινωθεί οι ποσότητες των αυτοκινήτων ή η αξία των συμφωνιών με Ιταλία και Αυστρία.