Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους

Snapshot Ο Mate Rimac κατηγο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ότι αντιγράφουν τους Κινέζους στην τεχνολογία και τις μεγάλες οθόνες, κάτι που θεωρεί λάθος στρατηγική.

Προτείνει να δοθεί έμφαση στην πολυτέλεια, την ποιότητα υλικών και την προσεγμένη κατασκευή, αντί στην αύξηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών.

Χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ελβετικής ωρολογοποιίας για να υποστηρίξει την αξία της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων με μικρότερο όγκο αλλά μεγαλύτερα κέρδη.

Αναγνωρίζει τις δυσκολίες για μεγάλες εταιρείες όπως η Mercedes-Benz και η BMW να στηριχθούν αποκλειστικά σε ακριβά μοντέλα λόγω των όγκων πωλήσεων.

Το βασικό μήνυμα του Rimac είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δικά της πλεονεκτήματα και να μην ακολουθεί τον ανταγωνισμό που έχουν ήδη κερδίσει οι Κινέζοι. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Ο Mate Rimac δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του. Αυτή τη φορά, ο επικεφαλής της Bugatti Rimac στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην προσπάθεια να ανταγωνιστούν τους Κινέζους κατασκευαστές.

Μέσα από ένα βίντεο στο instagram, ο Κροάτης επιχειρηματίας σχολίασε την κατάσταση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και τις τεράστιες δαπάνες για συμβούλους που καλούνται να προτείνουν λύσεις. Η δική του πρόταση είναι αρκετά απλή: οι ευρωπαϊκές μάρκες πρέπει να σταματήσουν να αντιγράφουν όσα κάνουν οι Κινέζοι.

«Οι μεγαλύτερες οθόνες, οι λιγότεροι διακόπτες και οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σε αυτούς τους τομείς οι κινεζικές εταιρείες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

https://www.instagram.com/p/Dd9YLjLOkuB/

Για να δείξει τι εννοεί, χρησιμοποίησε το εσωτερικό μιας παλαιότερης Rolls-Royce. Αγγίζοντας τα δερμάτινα και μεταλλικά στοιχεία της καμπίνας, τόνισε τη σημασία των πραγματικών υλικών, της προσεγμένης κατασκευής και των φυσικών διακοπτών.

Ο Rimac θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί ξανά στην πολυτέλεια και στη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας, αντί να προσπαθεί να κατασκευάζει αυτοκίνητα για όλους. Ως παράδειγμα έφερε την ελβετική ωρολογοποιία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της παγκόσμιας παραγωγής ρολογιών, αλλά συγκεντρώνει το 90% των κερδών του κλάδου.

Βέβαια, η προσέγγισή του έχει και πρακτικές δυσκολίες. Κατασκευαστές όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Audi δεν μπορούν να στηριχθούν αποκλειστικά στα ακριβότερα μοντέλα τους, καθώς οι μεγαλύτεροι όγκοι πωλήσεων παραμένουν καθοριστικοί για τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, το βασικό μήνυμα του Rimac είναι σαφές: η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται να αξιοποιήσει τα δικά της πλεονεκτήματα και όχι να ακολουθεί έναν ανταγωνισμό στον οποίο οι Κινέζοι έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

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