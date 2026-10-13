Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους

Ο επικεφαλής της Bugatti Rimac ασκεί κριτική στις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες για την εμμονή τους με τις μεγάλες οθόνες και την τεχνολογία.

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Mate Rimac: Οι Ευρωπαίοι δεν πρέπει να αντιγράφουν τους Κινέζους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Ο Mate Rimac κατηγο τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες ότι αντιγράφουν τους Κινέζους στην τεχνολογία και τις μεγάλες οθόνες, κάτι που θεωρεί λάθος στρατηγική.
  • Προτείνει να δοθεί έμφαση στην πολυτέλεια, την ποιότητα υλικών και την προσεγμένη κατασκευή, αντί στην αύξηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών.
  • Χρησιμοποιεί το παράδειγμα της ελβετικής ωρολογοποιίας για να υποστηρίξει την αξία της παραγωγής υψηλής ποιότητας προϊόντων με μικρότερο όγκο αλλά μεγαλύτερα κέρδη.
  • Αναγνωρίζει τις δυσκολίες για μεγάλες εταιρείες όπως η Mercedes-Benz και η BMW να στηριχθούν αποκλειστικά σε ακριβά μοντέλα λόγω των όγκων πωλήσεων.
  • Το βασικό μήνυμα του Rimac είναι ότι η Ευρώπη πρέπει να εκμεταλλευτεί τα δικά της πλεονεκτήματα και να μην ακολουθεί τον ανταγωνισμό που έχουν ήδη κερδίσει οι Κινέζοι.
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Του Γιάννη Σκουφή

Ο Mate Rimac δεν συνηθίζει να μασάει τα λόγια του. Αυτή τη φορά, ο επικεφαλής της Bugatti Rimac στρέφεται κατά των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, υποστηρίζοντας ότι έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους στην προσπάθεια να ανταγωνιστούν τους Κινέζους κατασκευαστές.

Μέσα από ένα βίντεο στο instagram, ο Κροάτης επιχειρηματίας σχολίασε την κατάσταση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και τις τεράστιες δαπάνες για συμβούλους που καλούνται να προτείνουν λύσεις. Η δική του πρόταση είναι αρκετά απλή: οι ευρωπαϊκές μάρκες πρέπει να σταματήσουν να αντιγράφουν όσα κάνουν οι Κινέζοι.

«Οι μεγαλύτερες οθόνες, οι λιγότεροι διακόπτες και οι ταχύτεροι χρόνοι φόρτισης δεν είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι σε αυτούς τους τομείς οι κινεζικές εταιρείες είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιμετωπιστούν.

https://www.instagram.com/p/Dd9YLjLOkuB/

Για να δείξει τι εννοεί, χρησιμοποίησε το εσωτερικό μιας παλαιότερης Rolls-Royce. Αγγίζοντας τα δερμάτινα και μεταλλικά στοιχεία της καμπίνας, τόνισε τη σημασία των πραγματικών υλικών, της προσεγμένης κατασκευής και των φυσικών διακοπτών.

Ο Rimac θεωρεί ότι η Ευρώπη πρέπει να επικεντρωθεί ξανά στην πολυτέλεια και στη δημιουργία προϊόντων υψηλής αξίας, αντί να προσπαθεί να κατασκευάζει αυτοκίνητα για όλους. Ως παράδειγμα έφερε την ελβετική ωρολογοποιία, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αντιπροσωπεύει μόλις το 5% της παγκόσμιας παραγωγής ρολογιών, αλλά συγκεντρώνει το 90% των κερδών του κλάδου.

Βέβαια, η προσέγγισή του έχει και πρακτικές δυσκολίες. Κατασκευαστές όπως η Mercedes-Benz, η BMW και η Audi δεν μπορούν να στηριχθούν αποκλειστικά στα ακριβότερα μοντέλα τους, καθώς οι μεγαλύτεροι όγκοι πωλήσεων παραμένουν καθοριστικοί για τη λειτουργία τους.

Ωστόσο, το βασικό μήνυμα του Rimac είναι σαφές: η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται να αξιοποιήσει τα δικά της πλεονεκτήματα και όχι να ακολουθεί έναν ανταγωνισμό στον οποίο οι Κινέζοι έχουν ήδη αποκτήσει σημαντικό προβάδισμα.

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