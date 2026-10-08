Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan πουλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

Μια 550 Maranello του 1997 με ξεχωριστή ιστορία πέτυχε τιμή-ρεκόρ, μιας και ο πρώτος ιδιοκτήτης της ήταν ο Michael Jordan.

Newsroom

Η Ferrari 550 Maranello του Michael Jordan πουλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Οι Ferrari που έχουν συνδεθεί με διάσημα πρόσωπα συνήθως αποκτούν μεγαλύτερη συλλεκτική αξία, όμως η συγκεκριμένη 550 Maranello ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η Ferrari του Michael Jordan άλλαξε χέρια έναντι 2,7 εκατ. δολαρίων, ποσό εντυπωσιακό ακόμη και για τα δεδομένα του συγκεκριμένου μοντέλου.

Πριν από τη δημοπρασία, η αξία της είχε εκτιμηθεί μεταξύ 700.000 και 1,3 εκατ. δολαρίων. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, μια Ferrari 550 Maranello με αρκετά χιλιόμετρα μπορεί να βρεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά λίγο πάνω από τις 100.000 ευρώ, ενώ εξαιρετικά διατηρημένα αυτοκίνητα με μικρή χρήση έχουν ξεπεράσει τις 500.000 δολάρια.

Η συγκεκριμένη 550 Maranello παραγγέλθηκε καινούργια από τον Michael Jordan το 1997. Μάλιστα, το κάθισμα του οδηγού είχε τροποποιηθεί ειδικά για το ύψος του, αποκτώντας πιο λεπτή επένδυση και διαφορετικές ράγες ώστε ο θρύλος του NBA να μπορεί να κάθεται άνετα.

Ο Jordan χρησιμοποίησε αρκετά τη Ferrari όσο αγωνιζόταν στους Chicago Bulls, συμπεριλαμβανομένης της σεζόν του 1998, όταν κατέκτησε το έκτο και τελευταίο πρωτάθλημά του. Μέχρι να την πουλήσει το 2002 είχε διανύσει περίπου 10.300 χλμ.

Στη συνέχεια, η 550 Maranello εξαφανίστηκε ουσιαστικά από το προσκήνιο για περίπου 25 χρόνια, παραμένοντας σε ιδιωτική συλλογή στην California. Εντοπίστηκε αργότερα μέσω του αριθμού πλαισίου και επέστρεψε στο Σικγάγο πριν οδηγηθεί στη δημοπρασία.

Σήμερα το οδόμετρο δείχνει μόλις 29.774 χλμ., ενώ η Rosso Corsa βαφή, οι χαρακτηριστικές πεντάκτινες ζάντες και το μπεζ δερμάτινο εσωτερικό διατηρούνται σε εξαιρετική κατάσταση. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το στοιχείο που εκτόξευσε την αξία της δεν βρίσκεται κάτω από το καπό, αλλά στο όνομα του πρώτου ιδιοκτήτη της.

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