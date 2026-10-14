Η Mazda ετοιμάζει νέο «αγροτικό»

Η ιαπωνική εταιρεία εξελίσσει την επόμενη γενιά του BT-50, με αναβαθμισμένη σχεδίαση, πιο ποιοτικό εσωτερικό και πιθανές εξηλεκτρισμένες εκδόσεις.

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Η Mazda ετοιμάζει νέο «αγροτικό»
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  • Η Mazda αναπτύσσει τη νέα γενιά του BT-50, με αναμενόμενη παρουσίαση γύρω στο 2028.
  • Το νέο μοντέλο θα έχει αναβαθμισμένη σχεδίαση και βελτιωμένο εσωτερικό με έμφαση στην ποιότητα και την τεχνολογία.
  • Η συνεργασία με την Isuzu για την πλατφόρμα πιθανόν θα συνεχιστεί, αλλά εξετάζεται και η συνεργασία με την Changan.
  • Οι κινητήρες πετρελαίου θα παραμείνουν βασική επιλογή, ενώ εξετάζεται η προσθήκη υβριδικών ή άλλων εξηλεκτρισμένων εκδόσεων.
  • Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη επίσημες τεχνικές λεπτομέρειες για το νέο BT-50.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Mazda επιβεβαίωσε ότι εργάζεται πάνω στη νέα γενιά του BT-50, του μεσαίου pick-up που ανταγωνίζεται ανάλογα «αγροτικά», όπως τα Toyota Hilux και Ford Ranger. Η παρουσίασή του αναμένεται γύρω στο 2028, με την ιαπωνική εταιρεία να εξετάζει τις επιλογές της τόσο σε επίπεδο πλατφόρμας όσο και κινητήρων.

Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο Vinesh Bhindi, διευθύνων σύμβουλος της Mazda Αυστραλίας, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής σχεδιαστής Eiji Kimoto, ο οποίος είχε την ευθύνη της σημερινής γενιάς, περιορίστηκε να δηλώσει: «Δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω πολύ για το μελλοντικό μοντέλο, αλλά μπορώ να σας πω να το περιμένετε με ενδιαφέρον».

Το σημερινό Mazda BT-50 παρουσιάστηκε το 2020 και ανανεώθηκε στα τέλη του 2024. Βασίζεται στο πλαίσιο τύπου σκάλας του Isuzu D-Max, ενώ διατίθεται με κινητήρες πετρελαίου. Η συνεργασία με την Isuzu θεωρείται πιθανό να συνεχιστεί και στην επόμενη γενιά, χωρίς όμως να αποκλείεται μια διαφορετική προσέγγιση.

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Ένα εναλλακτικό σενάριο αφορά τη Changan, με την οποία η Mazda συνεργάζεται ήδη για τα ηλεκτρικά 6e και CX-6e. Η κινεζική εταιρεία διαθέτει τεχνογνωσία στα pick-up, συμπεριλαμβανομένων εκδόσεων με υβριδικό σύστημα τεχνολογίας range extender.

Σχεδιαστικά, το νέο BT-50 αναμένεται να υιοθετήσει πιο σύγχρονη εμφάνιση, με λεπτά φώτα LED και στοιχεία από τη νεότερη σχεδιαστική ταυτότητα της Mazda. Αντίστοιχα, στο εσωτερικό πιθανότατα θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των υλικών και στην τεχνολογία.

Όσο για τους κινητήρες, το diesel παραμένει βασική επιλογή, αλλά δεν αποκλείεται η προσθήκη ήπια υβριδικής τεχνολογίας ή κάποιας άλλης μορφής εξηλεκτρισμού. Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για τις τεχνικές προδιαγραφές.

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