Fiat Grande Panda: Νέα τιμή από 18.290 ευρώ
Η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και συνοδεύεται από δωρεάν επιλογή χρώματος, ακόμη και μεταλλικού.
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- Το Fiat Grande Panda προσφέρεται νέα τιμή από18.290 ευρώ για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων.
- Η προσφορά περιλαμβάνει δωρεάν επιλογή χρώματος, ακόμα και μεταλλικού.
- Η έκδοση 1.2 των 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και εξοπλισμό Icon προσφέρεται με όφελος 1.550 ευρώ.
- Η προωθητική ενέργεια αφορά τόσο τη βενζινοκίνητη όσο και την υβριδική έκδοση του μοντέλου.
Το Fiat Grande Panda γίνεται ακόμη πιο ανταγωνιστικό στην ελληνική αγορά, χάρη σε νέες προωθητικές ενέργειες που μειώνουν την τιμή τόσο της βενζινοκίνητης όσο και της υβριδικής έκδοσης.
Στο πλαίσιο του προγράμματος Smart Deals, η Fiat προσφέρει το Grande Panda 1.2 των 100 ίππων με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων και εξοπλισμό Icon στην τιμή των 18.290 ευρώ, με όφελος 1.550 ευρώ.
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