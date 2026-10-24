BMW: Η ηλεκτρική Σειρά 1 έρχεται το 2028

Η BMW ετοιμάζει την ηλεκτρική εκδοχή της Σειράς 1, επεκτείνοντας τη νέα γενιά μοντέλων Neue Klasse και στη μικρομεσαία κατηγορία. Το νέο μοντέλο αναμένεται το 2028 και θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες προσθήκες στην ηλεκτρική γκάμα της γερμανικής εταιρείας.

Η ανακοίνωση έγινε στο πλαίσιο της Capital Markets Day, όπου η BMW παρουσίασε τις επόμενες κινήσεις της τόσο στην ηλεκτροκίνηση όσο και στη συνολική αναδιάρθρωση της παραγωγής της.

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