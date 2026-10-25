Το νέο smart #2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Η smart επιστρέφει στην κατηγορία των μικρών διθέσιων αυτοκινήτων με το νέο #2, επαναφέροντας τη βασική ιδέα του fortwo σε μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική γενιά. Με μήκος 2,746 μέτρων και σχεδίαση από τη Mercedes-Benz, το νέο μοντέλο δίνει ξανά έμφαση στις μικρές εξωτερικές διαστάσεις και στην ευελιξία μέσα στην πόλη.

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