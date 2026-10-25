Το νέο smart #2 στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει
Οι τροχοί στις τέσσερις γωνίες του αμαξώματος και οι χαρακτηριστικές αναλογίες παραπέμπουν στον προκάτοχό του, ενώ οι καθαρές γραμμές και οι καμπύλες διαμορφώνουν τη νέα αισθητική του
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Η smart επιστρέφει στην κατηγορία των μικρών διθέσιων αυτοκινήτων με το νέο #2, επαναφέροντας τη βασική ιδέα του fortwo σε μια νέα, αμιγώς ηλεκτρική γενιά. Με μήκος 2,746 μέτρων και σχεδίαση από τη Mercedes-Benz, το νέο μοντέλο δίνει ξανά έμφαση στις μικρές εξωτερικές διαστάσεις και στην ευελιξία μέσα στην πόλη.
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