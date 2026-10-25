Toyota: Γιατί αποφεύγει τις μεγάλες εκπτώσεις;
Ήδη στο πρώτο εννεάμηνο του 2026 οι πωλήσεις έφτασαν τις 936.042 μονάδες, αυξημένες κατά 0,6%
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Η Toyota επιμένει στη δική της εμπορική στρατηγική στην Ευρώπη, αποφεύγοντας τις μεγάλες εκπτώσεις των Κινέζων ανταγωνιστών της, ενώ ετοιμάζεται για νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής πωλήσεων της Toyota Europe, Till Conrad, η ιαπωνική εταιρεία αναμένεται να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ των 1,23 εκατομμυρίων αυτοκινήτων στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια των 53 χωρών, στην οποία περιλαμβάνεται και η Lexus.
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