Toyota: Γιατί αποφεύγει τις μεγάλες εκπτώσεις;

Η Toyota επιμένει στη δική της εμπορική στρατηγική στην Ευρώπη, αποφεύγοντας τις μεγάλες εκπτώσεις των Κινέζων ανταγωνιστών της, ενώ ετοιμάζεται για νέο ιστορικό ρεκόρ πωλήσεων.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής πωλήσεων της Toyota Europe, Till Conrad, η ιαπωνική εταιρεία αναμένεται να ξεπεράσει το περσινό ρεκόρ των 1,23 εκατομμυρίων αυτοκινήτων στην ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια των 53 χωρών, στην οποία περιλαμβάνεται και η Lexus.

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