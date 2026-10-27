Audi: Το Spotify μπαίνει στο αυτοκίνητο χωρίς σύνδεση με κινητό

Η Audi γίνεται η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που ενσωματώνει την πλήρη εφαρμογή Spotify στο σύστημα πολυμέσων της.

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Audi: Το Spotify μπαίνει στο αυτοκίνητο χωρίς σύνδεση με κινητό
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Η Audi ενσωματώνει πλήρως την εφαρμογή Spotify στο σύστημα πολυμέσων MMI, χωρίς ανάγκη σύνδεσης με κινητό.
  • Η λειτουργία θα είναι διαθέσιμη από τις 21 Οκτωβρίου 2026 σε επιλεγμένα μοντέλα Audi και θα επεκταθεί σε 47 αγορές παγκοσμίως.
  • Η εφαρμογή επιτρέπει μουσική και φωνητικές εντολές εν κινήσει, ενώ προβολή βίντεο και στίχων είναι δυνατή μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.
  • Η λειτουργία Spotify Jam δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να δημιουργούν κοινές λίστες αναπαραγωγής μέσω σάρωσης κωδικού QR.
  • Για τη χρήση απαιτείται σύνδεση δεδομένων από το αυτοκίνητο και σύνδεση στον λογαριασμό Spotify, είτε δωρεάν είτε Premium.
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Audi κάνει ένα ακόμη βήμα στην ψηφιακή διασύνδεση, προσφέροντας από τις 21 Οκτωβρίου 2026 τη δυνατότητα χρήσης του Spotify απευθείας μέσα από το σύστημα πολυμέσων MMI.

Πρόκειται για μια πλήρως ενσωματωμένη εφαρμογή, η οποία λειτουργεί ανεξάρτητα από το κινητό τηλέφωνο, χωρίς να απαιτείται σύνδεση μέσω Bluetooth, καλωδίου ή Apple CarPlay και Android Auto.

Η νέα λειτουργία είναι διαθέσιμη αρχικά στα Audi A6 e-tron και Q6 e-tron, καθώς και στα νεότερα A5, Q5 και A6, που βασίζονται στις πλατφόρμες Premium Platform Electric (PPE) και Premium Platform Combustion (PPC). Σταδιακά θα προστεθούν και άλλα μοντέλα, με την υπηρεσία να προγραμματίζεται να διατεθεί σε 47 αγορές παγκοσμίως.

Η εγκατάσταση γίνεται δωρεάν μέσω του Audi Application Store, ενώ ο οδηγός χρειάζεται απλώς να συνδεθεί στον λογαριασμό του στο Spotify, είτε πρόκειται για τη δωρεάν είτε για την Premium έκδοση.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ο τρόπος με τον οποίο η εφαρμογή προσαρμόζεται στις συνθήκες οδήγησης. Όταν το αυτοκίνητο κινείται, ο οδηγός μπορεί να επιλέγει μουσική, να διαχειρίζεται τις λίστες αναπαραγωγής και να χρησιμοποιεί φωνητικές εντολές μέσω του «Hey Audi». Αντίθετα, η προβολή βίντεο και στίχων τραγουδιών στην κεντρική οθόνη επιτρέπεται μόνο όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο.

Έτσι, κατά τη διάρκεια μιας στάσης ή της φόρτισης ενός ηλεκτρικού Audi, οι επιβάτες μπορούν να παρακολουθούν μουσικά βίντεο και video podcasts στην οθόνη του MMI. Στα μοντέλα που διαθέτουν ξεχωριστή οθόνη συνοδηγού, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να προβάλλεται ακόμη και εν κινήσει, χωρίς να αποσπάται η προσοχή του οδηγού.

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Παράλληλα, μέσω της λειτουργίας Spotify Jam, οι επιβάτες μπορούν να συμμετέχουν σε μια κοινή λίστα αναπαραγωγής, σαρώνοντας έναν κωδικό QR με το κινητό τους και προσθέτοντας τα τραγούδια που επιθυμούν.

Η διαθεσιμότητα των επιμέρους λειτουργιών θα εξαρτάται από την αγορά, ενώ για τη χρήση της υπηρεσίας απαιτείται σύνδεση δεδομένων από το αυτοκίνητο.

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