Euro 7: Νέοι κανόνες για τα αυτοκίνητα από τις 29 Νοεμβρίου – Τι αλλάζει σε φρένα και ελαστικά

Το νέο ευρωπαϊκό πρότυπο επεκτείνει τους ελέγχους πέρα από την εξάτμιση, θέτοντας όρια στη φθορά των φρένων και των ελαστικών. Τι ισχύει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και όσα ήδη κυκλοφορούν.

Γιάννης Φιλιππάκος

Euro 7: Νέοι κανόνες για τα αυτοκίνητα από τις 29 Νοεμβρίου – Τι αλλάζει σε φρένα και ελαστικά
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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  • Από τις 29 Νοεμβρίου 2026 εφαρμόζεται το πρότυπο Euro 7, που επεκτείνει τους ελέγχους εκπομπών και στη φθορά φρένων και ελαστικών.
  • Θεσπίζονται όρια στις εκπομπές μικροσωματιδίων PM10 από τα φρένα, με αυστηρότερα όρια για τα ηλεκτρικά οχήματα λόγω της αναγεννητικής πέδησης.
  • Από την 1η Ιουλίου 2028 τίθενται περιορισμοί στη φθορά ελαστικών, ειδικά σημαντικοί για τα βαρύτερα ηλεκτρικά οχήματα.
  • Οι μπαταρίες ηλεκτρικών και υβριδικών αυτοκινήτων πρέπει να διατηρούν τουλάχιστον το 80% της χωρητικότητάς τους για πέντε χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα.
  • Οι νέες προδιαγραφές αφορούν κυρίως τα νέα οχήματα και δεν επιβάλλουν αλλαγές σε ήδη κυκλοφορούντα αυτοκίνητα.
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Από τις 29 Νοεμβρίου 2026 αρχίζει η σταδιακή εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών Euro 7, το οποίο φέρνει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο ελέγχεται η περιβαλλοντική επιβάρυνση των αυτοκινήτων. Για πρώτη φορά, οι απαιτήσεις δεν περιορίζονται στους ρύπους της εξάτμισης, αλλά επεκτείνονται και στα μικροσωματίδια που παράγονται από τη φθορά των φρένων και των ελαστικών.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1257 εισάγει νέες προδιαγραφές για τα επιβατικά αυτοκίνητα και τα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούν κινητήρα βενζίνης, diesel, υβριδικό σύστημα ή ηλεκτροκινητήρα. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν αρχικά στους νέους τύπους οχημάτων που λαμβάνουν έγκριση, ενώ από τις 29 Νοεμβρίου 2027 οι απαιτήσεις θα επεκταθούν στα νέα αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο μικροσκόπιο τα φρένα

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τα μικροσωματίδια που απελευθερώνονται κάθε φορά που ένα αυτοκίνητο φρενάρει. Πρόκειται για σωματίδια που δημιουργούνται από την τριβή μεταξύ των τακακιών και των δίσκων, μέρος των οποίων καταλήγει στην ατμόσφαιρα. Η γνωστή μαύρη σκόνη που συσσωρεύεται στις ζάντες αποτελεί χαρακτηριστικό αποτέλεσμα αυτής της φθοράς.

Με το Euro 7 θεσπίζονται συγκεκριμένα όρια εκπομπών σωματιδίων PM10 από τα φρένα. Για τα συμβατικά επιβατικά αυτοκίνητα, καθώς και για τα υβριδικά και plug-in hybrid, το αρχικό όριο διαμορφώνεται στα 7 mg ανά χιλιόμετρο. Για τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα περιορίζεται στα 3 mg ανά χιλιόμετρο.

Η διαφοροποίηση συνδέεται με τη λειτουργία των ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία αξιοποιούν την αναγεννητική πέδηση. Κατά την επιβράδυνση, ο ηλεκτροκινητήρας ανακτά μέρος της κινητικής ενέργειας, περιορίζοντας τη χρήση των συμβατικών φρένων και, κατά συνέπεια, τη φθορά των τακακιών και των δίσκων.

Οι νέες απαιτήσεις έχουν ήδη κινητοποιήσει τους κατασκευαστές και τους προμηθευτές της αυτοκινητοβιομηχανίας, που αναπτύσσουν συστήματα πέδησης με μικρότερη παραγωγή σωματιδίων, χωρίς συμβιβασμούς στην αποτελεσματικότητα του φρεναρίσματος.

Νέοι έλεγχοι και για τα ελαστικά

Στο πεδίο εφαρμογής του Euro 7 εντάσσεται και η φθορά των ελαστικών. Κατά την κύλιση, μικροσκοπικά σωματίδια αποκολλώνται από το πέλμα τους και καταλήγουν στο οδόστρωμα και στο περιβάλλον.

Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο προβλέπει διαδικασίες μέτρησης και περιορισμούς στη φθορά αυτή, με την εφαρμογή των απαιτήσεων να ξεκινά από την 1η Ιουλίου 2028 για τους νέους τύπους ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ζήτημα για τα ηλεκτρικά οχήματα, καθώς το αυξημένο βάρος τους, κυρίως λόγω των μπαταριών, μπορεί να επιβαρύνει τη φθορά των ελαστικών. Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης η ισχυρή ροπή, ο τρόπος οδήγησης και οι προδιαγραφές των ελαστικών.

Έτσι, ακόμη και τα αυτοκίνητα που δεν εκπέμπουν καυσαέρια κατά την κίνησή τους θα υπόκεινται σε ελέγχους για τη ρύπανση που προκαλείται από τη χρήση τους.

Τι αλλάζει για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών

Το Euro 7 εισάγει και ελάχιστες απαιτήσεις αντοχής για τις μπαταρίες των ηλεκτρικών και επαναφορτιζόμενων υβριδικών επιβατικών αυτοκινήτων, με στόχο τη διατήρηση της απόδοσής τους σε βάθος χρόνου.

Συγκεκριμένα, η μπαταρία θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον το 80% της αρχικής ενεργειακής χωρητικότητάς της για τα πρώτα πέντε χρόνια ή 100.000 χιλιόμετρα, ανάλογα με το ποιο όριο συμπληρώνεται πρώτο.

Για το επόμενο διάστημα, έως τα οκτώ χρόνια ή τα 160.000 χιλιόμετρα, το ελάχιστο απαιτούμενο ποσοστό διαμορφώνεται στο 72%, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες συνθήκες ελέγχου.

Οι απαιτήσεις αυτές αποσκοπούν στη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των μπαταριών και στη διατήρηση της απόδοσης των ηλεκτρικών οχημάτων.

Τι ισχύει για τα αυτοκίνητα που ήδη κυκλοφορούν

Για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που βρίσκονται ήδη στους δρόμους, η εφαρμογή του Euro 7 δεν συνεπάγεται υποχρεωτικές μετατροπές σε κινητήρες, φρένα ή ελαστικά.

Οι νέες προδιαγραφές αφορούν κυρίως τα αυτοκίνητα που θα λαμβάνουν έγκριση τύπου και, στη συνέχεια, τα καινούργια οχήματα που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής.

Οι οδηγοί, επομένως, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν σε πρόσθετες εργασίες ή αντικαταστάσεις εξαρτημάτων λόγω του Euro 7. Η προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις αποτελεί πρωτίστως υποχρέωση των κατασκευαστών και θα αποτυπωθεί σταδιακά στα μοντέλα των επόμενων ετών.

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