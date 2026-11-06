Tesla: Η εντυπωσιακή «πτήση» του νέου Roadster μέσα από τις κάμερες του αυτοκινήτου

Snapshot Η Tesla δημοσίευσε βίντεο με εναέρια ακροβατικά του νέου Roadster, καταγεγραμμένα από τις ενσωματωμένες κάμερες Tesla Vision.

Το Roadster χρησιμοποιεί προωθητήρες πεπιεσμένου αερίου για εναέριες περιστροφές και αλλαγή κατεύθυνσης στον αέρα, με τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη SpaceX.

Στην παρουσίαση του Οκτωβρίου 2026, το αυτοκίνητο επιτάχυνε από στάση στα 96 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα αυτή η επίδοση.

Οι εναέριες επιδείξεις ήταν σύντομα άλματα χωρίς συνεχή πτήση και πραγματοποιήθηκαν χωρίς οδηγό για λόγους ασφαλείας.

Η παραγωγή του Roadster αναμένεται να ξεκινήσει το 2028, αλλά παραμένει ασαφές ποιες από τις επιδείξεις δυνατότητες θα περιληφθούν στην έκδοση παραγωγής και υπό ποιες προϋποθέσεις. Snapshot powered by AI

Μια διαφορετική οπτική στις εντυπωσιακές δυνατότητες του νέου Roadster έδωσε στη δημοσιότητα η Tesla, παρουσιάζοντας βίντεο με πλάνα που καταγράφηκαν από τις ενσωματωμένες κάμερες Tesla Vision του ίδιου του αυτοκινήτου.

Το βίντεο, με τίτλο «Flight POV | Roadster», προέρχεται από τη ζωντανή παρουσίαση της 15ης Οκτωβρίου 2026, στις εγκαταστάσεις δοκιμών της SpaceX στο Τέξας.

Στα πλάνα, το ηλεκτρικό supercar ανεβαίνει σε μια εντυπωσιακή καμπύλη ράμπα, κινείται ανάποδα και πραγματοποιεί εναέριες περιστροφές, αξιοποιώντας ειδικούς προωθητήρες πεπιεσμένου αερίου. Σε μία από τις δοκιμές, γνωστή ως «kickflip», το Roadster περνά πάνω από μια σειρά οχημάτων της Tesla, προτού προσγειωθεί ξανά στο έδαφος.

Η τεχνολογία πίσω από το θέαμα

Η πρωτότυπη έκδοση χρησιμοποιεί τεχνολογία που αναπτύχθηκε με τη συμβολή της SpaceX, συνδυάζοντας σύστημα αναρρόφησης για τη διατήρηση της πρόσφυσης με προωθητήρες που επιτρέπουν την αλλαγή κατεύθυνσης στον αέρα.

Κατά την παρουσίαση, η Tesla επέδειξε επίσης επιτάχυνση από στάση στα 96 χλμ./ώρα σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο, επίδοση που δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες δοκιμές.

Παρά το εντυπωσιακό αποτέλεσμα, οι επιδείξεις αφορούσαν σύντομα εναέρια άλματα και όχι συνεχή πτήση. Επιπλέον, το πρωτότυπο πραγματοποίησε τους ελιγμούς χωρίς οδηγό, για λόγους ασφαλείας.

Η Tesla σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή του Roadster το 2028, έπειτα από πολυετείς καθυστερήσεις. Παραμένει, ωστόσο, ανοιχτό το ερώτημα ποιες από τις δυνατότητες που παρουσιάστηκαν θα περάσουν τελικά στην έκδοση παραγωγής και υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούν να χρησιμοποιούνται.

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