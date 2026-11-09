Formula 1: Νίκη Νόρις στη Βραζιλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Mercedes – Από 21ος... 2ος ο Φερστάπεν!

Ο Βρετανός της McLaren επικράτησε σε έναν επεισοδιακό αγώνα υπό βροχή, ενώ η Mercedes κατέκτησε τον τίτλο των κατασκευαστών για πρώτη φορά μετά το 2021.

Γιάννης Φιλιππάκος

Formula 1: Νίκη Νόρις στη Βραζιλία, παγκόσμια πρωταθλήτρια η Mercedes – Από 21ος... 2ος ο Φερστάπεν!
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  • Ο Λάντο Νόρις κέρδισε το Grand Prix του Σάο Πάολο, διαχειριζόμενος επιτυχώς τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
  • Η Mercedes κατέκτησε το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από πέντε χρόνια, με βαθμούς από τους Τζορτζ Ράσελ και Κίμι Αντονέλι.
  • Ο Μαξ Φερστάπεν ανέβηκε από την 21η θέση στην εκκίνηση στη δεύτερη θέση, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή αντεπίθεση.
  • Ο Κίμι Αντονέλι έχασε πολύτιμο έδαφος λόγω δύο τετ-α-κέ, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ αντιμετώπισε προβλήματα στον αγώνα.
  • Ο Λιούις Χάμιλτον τερμάτισε στην ένατη θέση στον 400ό αγώνα της καριέρας του, ενώ ο Βάλτερι Μπότας δεν εκκίνησε λόγω τεχνικού προβλήματος.
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Ο Λάντο Νόρις πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix του Σάο Πάολο την Κυριακή (8/11), σε έναν αγώνα που τα είχε όλα: βροχή, ανατροπές, λάθη και εντυπωσιακές προσπεράσεις. Η μεγάλη κερδισμένη της ημέρας, ωστόσο, ήταν η Mercedes, η οποία εξασφάλισε και μαθηματικά το παγκόσμιο πρωτάθλημα κατασκευαστών, επιστρέφοντας στην κορυφή έπειτα από πέντε χρόνια.

Ο οδηγός της McLaren ξεκίνησε από την pole position, έχασε προσωρινά την πρωτοπορία, αλλά εκμεταλλεύτηκε τα λάθη του Κίμι Αντονέλι και ανέκτησε την πρώτη θέση. Διαχειρίστηκε στη συνέχεια με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές των καιρικών συνθηκών και τερμάτισε με διαφορά 14,6 δευτερολέπτων από τον Μαξ Φερστάπεν, κατακτώντας την τρίτη φετινή του νίκη.

Ο Ολλανδός της Red Bull πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή αντεπίθεση, ανεβαίνοντας από την 21η θέση της εκκίνησης στη δεύτερη. Το βάθρο συμπλήρωσε ο ομόσταβλός του, Ισάκ Χάντζαρ, χαρίζοντας στη Red Bull δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα.

Brazil F1 GP Auto Racing

Η Mercedes επέστρεψε στον θρόνο

Με τον Τζορτζ Ράσελ στην τέταρτη θέση και τον Κίμι Αντονέλι στην πέμπτη, η Mercedes συγκέντρωσε τους βαθμούς που χρειαζόταν για να κατακτήσει το ένατο πρωτάθλημα κατασκευαστών της ιστορίας της, έχοντας ήδη πανηγυρίσει και τον τίτλο των οδηγών με τον Ιταλό.

Ο Αντονέλι, που είχε πάρει την πρωτοπορία στην εκκίνηση, έχασε πολύτιμο έδαφος έπειτα από δύο τετ-α-κέ, ενώ ο Ράσελ αντιμετώπισε επίσης προβλήματα σε έναν αγώνα με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Στην έκτη θέση τερμάτισε ο Όσκαρ Πιάστρι, με τον Λίαμ Λόσον να ανεβαίνει τελικά έβδομος, καθώς ο Σαρλ Λεκλέρ δέχθηκε ποινή πέντε δευτερολέπτων για επαφή μαζί του και υποχώρησε όγδοος. Ο Λιούις Χάμιλτον ολοκλήρωσε τον 400ό αγώνα της καριέρας του στην ένατη θέση, ενώ τη βαθμολογούμενη δεκάδα συμπλήρωσε ο Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Ο Βάλτερι Μπότας δεν κατάφερε να εκκινήσει λόγω τεχνικού προβλήματος, ενώ ο Λανς Στρολ εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Το αποτέλεσμα σφράγισε την επιστροφή της Mercedes στην κορυφή της Formula 1, την ώρα που η νίκη του Νόρις και η εντυπωσιακή εμφάνιση του Φερστάπεν έδωσαν ξεχωριστό ενδιαφέρον στη μάχη του Ιντερλάγκος.

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